Exkluzívne: Internet vo vlakoch by mal byť rýchlejší, ZSSK chystá novinky. Bude inšpiráciou české testovanie Starlinku?

Presunúť čo najväčší počet ľudí z áut do prostriedkov verejnej dopravy predstavuje pomerne veľkú výzvu aj pre slovenských dopravcov. Výnimkou nie je ani ZSSK, ktoré sa preto snaží zásadnými investíciami zdvihnúť úroveň tunajších vlakov a zatraktívniť ich tak pre širokú verejnosť. Diskutovanou témou je v tomto smere predovšetkým modernizácia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ide o dôležitú otázku aj vzhľadom na fakt, že železničná doprava je medzi turistami stále populárna, čoho dôkazom je pridávanie rôznych atraktívnych liniek naprieč Európou. Okrem komfortu domácich obyvateľov vie kvalitná infraštruktúra v spojení s modernými súpravami prilákať aj cestovateľov.

Len pred pár dňami prišli so zaujímavými novinkami aj naši susedia z Českej republiky. Rok 2024 bol pre nich z hľadiska modernizácie rekordný, pričom v podobnom tempe chcú pokračovať naďalej. Zmeny v Česku pocítia tiež slovenskí cestujúci, nakoľko ich najmodernejšie súpravy by mali nasadiť aj u nás. Okrem toho budú České dráhy (ČD) testovať známy satelitný internet Starlink. Prototypová anténa by k nim mala doraziť v druhej polovici januára.

Nás preto zaujímalo, aké zmeny pripravuje slovenský národný dopravca a či sa nechystá českými susedmi inšpirovať napríklad v oblasti satelitného internetu.

Kvalitnejší internet by mal byť realitou

Ako vyplýva z dát spoločnosti, záujem cestujúcich o využívanie internetových služieb vzrástol a objem využitých dát bol mesačne vyšší o približne 30 %. ZSSK sa totiž podarilo vyjednať priaznivejšie ceny s mobilnými operátormi, ktoré umožnili výrazné zvýšenie objemu prenesených dát pri rovnakom rozpočte. Okrem toho prepravca vykonal analýzu prevádzky, upravil fungovanie routerov a tiež zvýšil rýchlosť pripojenia k internetu.

Ako nám zástupcovia ZSSK prezradili, v blízkej budúcnosti by chceli zmeniť spôsob poskytovania Wi-Fi služieb. „Radi by sme si objednali alebo vysúťažili takzvanú manažovanú službu – jeden partner pod jedným SLA (dohodou o úrovni poskytovaných služieb, pozn. red.),“ vysvetlil hovorca Dominik Drevický. Ako ďalej potvrdil, v súčasnosti sa pripravuje rozsiahly projekt na výmenu zastaralých routerov za moderné zariadenia podporujúce najnovšie technológie, vrátane 5G.

„Tento krok zabezpečí stabilnejšie a rýchlejšie pripojenie pre všetkých cestujúcich. V tomto roku prebieha súťaž na výmenu zastaralej technológie v 35 vozňoch. V nasledujúcich dvoch rokoch plánujeme doplniť alebo vymeniť technológie dokopy v cca 300 vozňoch,“ doplnil Drevický. Hovorca sa vyjadril aj k možnosti využitia Starlinku. „Dnes je hlavnou prekážkou jeho testovania chýbajúca certifikácia zariadení Starlink na využitie vo vlakoch u nás,“ uviedol.

Nové Pantery, ale aj rušne Siemens Vector

Ako sme sa dozvedeli, ZSSK v aktuálnom roku pripravuje niekoľko projektov na získanie nových vozidiel pre nočnú dopravu, súprav pre diaľkové vlaky a duálne jednotky schopné jazdiť pod trolejom a aj na batérie. Očakáva sa tiež dodanie nových strojov.

„V roku 2025 očakávame dodanie piatich nových elektrických jednotiek Panter, pričom ďalších šesť príde v roku 2026. Prvých päť rušňov Siemens Vectron už dorazilo v decembri minulého roku, ďalších päť očakávame v druhej polovici roku 2025 a zvyšných päť v roku 2026,“ uzavrel hovorca ZSSK.