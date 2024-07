Ewa Farna sa ukázala v odvážnom outfite a fanúšikov rozdelila na dva tábory. Niektorí ju chvália, iní nešetria kritikou

Obľúbená česká speváčka opäť vyvolala diskusie svojím outfitom. Hoci väčšinou ľudia chvália to, ako sa oblieka, niektorí majú problém s tým, že má krivky. Umelkyňa pritom výrazne schudla po tom, ako roky bojovalo so svojou váhou a osočovaním, že má kilá navyše.

Ako informuje portál eXtra.cz, 30-ročná Ewa Farna vystúpila na festivale v Hlučíně, kde sa na pódiu objavila v krátkych kraťasoch a metalických vysokých čižmách. Väčšinu svojich fanúšikov týmto outfitom úplne ohromila a nešetrili komplimentmi, no v jej komentároch sa našli aj ľudia, ktorí sa rozhodli byť až príliš kritickí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ewa Farna (@ewa_farna93)

Rozdielne názory

O úspešnosti jej speváckej kariéry sa rozhodne nedá pochybovať. Nie po tom, ako cez víkend otvorila koncert Eda Sheerana. O čom však ľudia očividne pochybujú, je to, čo si môže a čo nemôže obliecť.

Na svoj profil totiž Farna pridala fotografie z backstage v Hlučíně, na ktorých predviedla svoj lososový outfit a ľudia naň mali rozdielne reakcie. „Oblečenie by som ešte trochu triedil, predsa len, ešte tá fit forma nie je úplne ok. Ale to nevadí, ja so svojou váhou tiež stále bojujem a trochu aj so svojím obžerstvom,“ znel jeden z komentárov. Ewa pritom v minulosti priznala, že si odopierala jedlo, o čom sme vás informovali v článku, preto nie div, že komentár s obžerstvom rýchlo dostal odozvu,

Fanúšička sa jej hneď zastala, no pod komentárom sa našli aj podobné odpovede. Ďalší človek totiž súhlasil: „Tak stále je to ešte kus ženy.“

Väčšina komentárov však bola pozitívna a ľudia Ewe odkázali, že je krásna a že vyzerala šialene dobre. „Si dračica,“ dokonca sa objavil aj takýto komentár. „Ewa, vy ste taká nádherná ženská,“ stálo zas v ďalšom. „Si sexy kočka, veľmi ti to pristane, si bohyňa,“ nešetril slovami chvály zas iný fanúšik.