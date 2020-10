Evolúcia stále pokračuje. Dospelí dnes majú v ruke tepnu, ktorú ešte pred pár rokmi nemali

Človek sa neustále mení a vyvíja, z dlhodobého hľadiska však ide zvyčajne o zmeny, ktoré nepostrehneme. Vedeli ste napríklad, že dospelí ľudia majú v súčasnosti tepnu, ktorá pred niekoľkými desaťročiami zmizla deťom krátko po narodení?

Niektorí sa rodia s tepnou navyše

Nedávno bola v časopise Journal of Anatomy publikovaná štúdia, ktorá hovorí, že evolúcia človeka ešte neskončila, ale práve naopak. Ako informuje portál IFLScience, dôkazom je tepna v ruke (arteria mediana), ktorá sa u dospelých ľudí začala objavovať až v 19. storočí. Počas embryonálneho vývinu je táto tepna mimoriadne dôležitá, zabezpečuje totiž transport krvi do predlaktia a ruky. Neskôr však túto funkciu nahrádzajú iné tepny a arteria mediana sa stráca. V posledných rokoch však vedci postrehli, že čo čoraz viac ľudí má túto tepnu aj v dospelosti.

Štúdia odhaduje, že v súčasnosti má tepnu navyše približne jeden z troch ľudí, čísla sa však môžu meniť. Vedci totiž plánujú v štúdii pokračovať ešte aspoň 80 rokov. V súčasnosti je totiž arteria mediana u dospelého jedinca považovaná za abnormalitu, ak ju však bude mať viac ako 50 % ľudí, stratí prívlastok „abnormálna“ a stane sa bežnou a normálnou súčasťou ľudskej anatómie.

Nie je jasné, akú výhodu to pre človeka predstavuje

V prípade takýchto zmien hovoria vedci o mikroevolúcii, aj keď je však zmena malá, odborníci si myslia, že v súčasnosti je evolúcia rýchlejšia, ako bola napríklad pred 250 rokmi. Za významnú zmenu by bolo považované napríklad to, ak by sa ľuďom medzi rukami a trupom vyvinula blana, vďaka ktorej by sme boli schopní lietať, ako niektoré druhy veveríc. To sa však tak skoro zrejme nestane.

Čo sa týka spomínanej tepny, štúdia ukazuje, že u ľudí, ktorí sa narodili okolo roku 1880, ju malo v dospelosti približne 10 % ľudí, avšak u ľudí narodených v 20. storočí sa vyskytuje až v 30 % prípadov. Vedci sa domnievajú, že zvýšený výskyt arteria mediana je následkom zmeny v genetickej informácii a ak to takto pôjde ďalej, je možné, že do roku 2100 budú mať túto tepnu všetci.

Zatiaľ nie je celkom jasné, akú výhodu môže tepna navyše predstavovať, nikto sa však zrejme nebude sťažovať na to, že sú jeho ruky prekrvované o niečo intenzívnejšie. Okrem tepny navyše vedci postupne pozorujú aj ďalšie zmeny. Napríklad, niektorí ľudia sa rodia bez zubov múdrosti, ďalší majú drobné kosti navyše v zadnej časti kolena či v chrbtici.