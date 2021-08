Evelyn sa vybrala spoznávať Slovensko: Nezvyčajnú cestu dokumentuje sériou videí so svojím dobrým kamarátom

Zvládnu dvaja známi slovenskí komici cestu naprieč Slovenskom, aj keď vždy boli a aj zostanú rozmaznaní pohodlím veľkomesta? To je otázka, na ktorú odpoveď sa dozvieme už o niekoľko týždňov vďaka novej sérii videí.

Mená Števo Martinovič a Eva „Evelyn“ Kramerová, veríme, bližšie predstavovať netreba. Obaja sú v súkromí veľmi dobrými priateľmi a spoločne boli na niekoľkých výletoch, z ktorých vzišlo aj nemálo vtipných videí. Teraz k nim pribudnú ďalšie.

Evelyn sa totiž spolu so Števom rozhodli vydať na spoločný roadtrip naprieč Slovenskom. Inšpirovaní desiatkami odvážlivcov, ktorí zdolali každý štít Tatier či najznámejšiu slovenskú magistrálu – Cestu hrdinov SNP – si požičali auto od Števovej tety z Prievidze a vyrazili za svojimi vlastnými zážitkami. Samozrejme, tak ako býva u oboch zvykom, nebude to tak úplne tradičný výlet a aj tentokrát ich fanúšikovia budú o všetkom informovaní.

Neopakovateľné zážitky totiž dvojica zdokumentuje v sérii videí, ktoré nielen ukážu krásy Slovenska, ale aj o mnohom poučia. Prvé z nich si môžete pozrieť nižšie.

Autom po Slovensku

Vyzbrojení silným tátošom a zbalení do mestských batohov sa Evelyn so Števom nevybrali len tak. Ich cieľom je tiež otestovať, aké to je byť v najlepšej mobilnej sieti na Slovensku a vysvetliť tým, čo o internete v mobile vedia len málo, jej výhody.

Ich prvou zastávkou bol areál bývalého kameňolomu pod Pezinskou Babou, kde Števo Evelyn veľmi názorne ukázal, aký je rozdiel medzi 4G a 5G. Ako to dopadlo, zistíte v ich druhom videu.

Roadtrip v najlepšej sieti

To, ako sa cesta Evelyn a Števa napokon skončí, zatiaľ nevieme. Naprieč Slovenskom totiž ešte niekoľko týždňov cestovať budú a vďaka operátorovi Orange a jeho najlepšej sieti môžete byť pritom aj vy. Okrem dvojice komikov sa v ich videách objaví aj známy motoristický novinár, či seniorský folklórny súbor, ktorý absolvuje lekcia livestreamingu.

