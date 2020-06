Etiópia odštartovala ďalší masívny zelený projekt: Počas leta vysadí až 5 miliárd stromov

Etiópia odštartovala svoj ambiciózny projekt, v rámci ktorého počas tohto leta vysadí až 5 miliárd stromov. Projekt výsadby odštartoval symbolicky na Medzinárodný deň životného prostredia, krajina musí mimoriadne veľký krok k zmierneniu dôsledkov klimatickej zmeny stihnúť v priebehu niekoľkých mesiacov.

V Etiópii začiatkom mesiaca premiér krajiny Abiy Ahmed odštartoval v hlavnom meste iniciatívu „Zelené dedičstvo“ (Green Legacy). V rámci nej chce Etiópia už počas tohto leta vysadiť neuveriteľných 5 miliárd stromov, do roku 2024 by malo ísť pritom celkovo o masovú výsadbu až 20 miliárd stromov, informuje portál Africa News.

Cieľom projektu je reagovať na dôsledky klimatickej zmeny a nadmerné odlesňovanie. Etiópia, ktorá sa nachádza v regióne východnej Afriky je mimoriadne náchylná na čoraz častejšie, dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha, ktoré ohrozujú potravinovú bezpečnosť obyvateľov krajiny.

Etiópia mala za posledné desaťročia v dôsledku rastu populácie a potreby získavania ďalšej poľnohospodárskej pôdy stratiť až 97 % pôvodných lesov. Krajina tak spustila ambiciózny projekt opätovného zalesňovania, ktorý má priniesť výsledky najmä z dlhodobého hľadiska pre ďalšie generácie obyvateľov.

Ethiopia smashed records in July 2019 when it planted an estimated 350 million trees in a single day.

It is part of Ethiopian PM Abiy Ahmed’s Green Legacy reforestation campaign.

It has inspired countries across the world to plant billions of trees.#Ethiopia #TheAfricaWeWant pic.twitter.com/K01MJORVoo

— Felix Tih (@Felix_Tih) June 19, 2020