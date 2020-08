Enviro – hudobný festival NATURE: Festival, čo sa snaží prežiť – Pomôžte mu!

Je to spojenie hudby s údernými debatami na environmentálne témy. „Učiť ľudí k správaniu sa k Zemi je vrcholne potrebné na všetkých úrovniach. Nikto však nie je rád poučovaný, ale keď sa to zaobalí do hudby, je to ľahšie stráviteľné,“ vysvetľuje riaditeľ festivalu NATURE, Rasťo Šimko.

NATURE má skvelých hudobníkov aj odborníkov – aj napriek tomu bojuje o prežitie

„Tento ročník je prvý a hneď podstupujeme takúto skúšku ohňom. Ľudia sa boja kupovať lístky z mnohých dôvodov. Jedni sa boja nákazy, iným vadia hygienické opatrenia a ďalší si myslia, že sa konať nebude kvôli COVID-19. My však veríme, že to nakoniec vybojujeme a návštevníkom pripravíme skvelý a hodnotný zážitok. Čakajú na nich skutočne výborní účinkujúci , ktorí veria, že sa povolená kapacita naplní.

Hlavne Janka Kirschner, Korben Dallas, Martin Geišberg, Ramivana, Dennyiah, Chris Ellys, Rami Shaafi, Eniesa, a proste všetci hudobní hostia, ako aj speakri , ktorí patria vo svojich oboroch medzi naše, alebo české špičky. Za všetkých spomeniem šéfa zastúpenia EÚ na Slovensku , rodeného Košičana Ladislava Mika , alebo trebárs europoslanca Michala Wiezika, poradcu našej pani prezidentky, pána Norberta Kurillu, a úplne najviac sa tešíme z účasti ministra životného prostredia Jána Budaja , ktorý prijal rolu speakra a tiež prevzal nad festivalom záštitu.“ hovorí Rasťo Šimko a ďalej láka na sprievodný program aj výbornú gastronómiu:

„Pre deti máme pripravené animácie vonku , divadlo na Hojdačke predstaví svoju detskú enviro-hru, budeme cvičiť jogu, jazdiť na Tesle , učiť sa kompostovať, vďaka Martinusu čítať knihy, no hlavne si v príjemnom festivalovom tempe zmysluplne užijeme posledný prázdninový víkend. Na festivale budeme edukovať a kto bude mať záujem , ten si vyberie to, čo mu najviac sedí. Pre každého bude určite kúsok programu , kvôli ktorému si v závere povie, že sa mu na festival oplatilo prísť a príde o rok znova . Toto je náš cieľ.“

Lístky len ONLINE a v predstihu – aj to len pre 1000 návštevníkov

Hygienické opatrenia limitujú usporiadateľov v mnohých ohľadoch, aj v predaji lístkov. Na festivale NATURE je počet návštevníkov obmedzený a lístky sa nebudú dať kúpiť „na bráne“, iba online kvôli evidencii pre kontrolné orgány. „Snažíme sa apelovať na ľudí, aby sa nebáli si kúpiť lístky v predstihu. Situácia sa môže vyvinúť všelijako, to chápeme, a preto garantujeme vrátenie peňazí za lístok v plnej výške. Avšak bez toho, aby ste si lístok kúpili my nevieme, že máte záujem a hrozí, že festival budeme musieť na poslednú chvíľu zrušiť. Preto je potrebné kliknúť a dať nám signál.“ vysvetľuje Rasťo Šimko.

Motto festivalu NATURE : “…až keď bude otrávená posledná rieka a vyrúbaný posledný strom , snáď pochopíme, že peniaze sa jesť nedajú. Nedovoľme nám prísť až sem…”

Program ako aj všetky ďalšie informácie sú na webe festivalnature.sk alebo sociálnych sieťach Facebook či Instagram.

Lístky v predaji na Predpredaj.sk

