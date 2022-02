Eminem, hitovka od Queen či írsky boyband. Týmito skladbami mučia Američania väzňov v armádnych zariadeniach

Mučenie odsúdených vo väzniciach po celom svete nie je žiadnou neznámou. Či by k tomu ale malo v 21. storočí dochádzať, je otázkou morálky. Dozorcovia a aj ďalšie orgány využívajú na mučenie väzňov rôzne praktiky a rovnako rôznymi dôvodmi to aj vysvetľujú. Pomerne často ale na to, aby z odsúdených dostali potrebné informácie, alebo ich len tak vytrestali, využívajú aj obyčajnú hudbu. A to môže byť často ešte horšie, ako fyzické mučenie.

Z času na čas sa na internete i v médiách objavujú rebríčky piesní, ktoré majú kopec fanúšikov nielen medzi bežnými poslucháčmi, ale nútene aj vo väzniciach. Rebríčky sa, pochopiteľne, pravidelne menia a môže za to aj fakt, že niekedy na experimenty s mučením väzňov hudbou dozerá iný tím odborníkov.

Eminem, Aguilera aj Queen

Medzi mimoriadne populárnymi hudobníkmi, ktorých hudbou väzňov trýznia, možno nájsť napríklad rapera Eminema, popovú speváčku Christinu Aguileru či legendárnu skupinu Queen. Výnimkou, samozrejme, nie sú ani detské pesničky, či rôzne internetové virály, ktoré dokážu „liezť hore krkom“ aj ľuďom, ktorí nie sú zatvorení v base a počujú ich len výnimočne.

Veríme, že netreba bližšie opisovať, ako mučenie väzňov prostredníctvom hudby prebieha. Odsúdení sú zatvorení v miestnosti, v ktorej im dookola hrá niekoľko hodín jedna a tá istá pieseň.

Týmto spôsobom chcú zničiť väznených

Cieľom je totálne zničiť a zlomiť odsúdených. Potvrdilo to viacero svedkov už v niekoľkých reportážach, na ktoré upozornil aj web LAD Bible. Nie je teda žiadnym tajomstvom, že na mučenie väzňov úrady niekedy využívajú hudbu. Deje sa tak aj v jednom z najhorších väzenských centier na svete.

„Guantanámo je postavené na úplnom zničení človeka. Chcú ho poškodiť psychicky, fyzicky aj duchovne,“ uviedol jeden z bývalých zamestnancov väznice, ktorý tu pracoval viac ako 14 rokov. Rockovú hudbu mali púšťať väzňom najmä v čase modlitieb.

Zámerom takýchto mučiacich techník je vystrašiť väzňov, či ich prinútiť, aby sa podriadili autoritám a pochopili, že ak odmietnu splniť rozkazy, znamená to, že budú takýto trest dostávať po celý čas.

Podobné praktiky ale nie sú využívané len v nápravných zariadeniach, ale napríklad aj počas výsluchov podozrivých či už väznených, napríklad v Afganistane. CIA mala na vypočúvanie používať práve praktiky, kedy podozrivých a zadržaných mučila púšťaním tých istých piesní dookola.

Rôznorodý repertoár piesní

Repertoár bol pritom naozaj rôznorodý. Web Mother Jones dal dohromady zoznam tých, ktoré americké vojenské väznice využívajú najviac. Ako web ďalej podotkol, hudbu na tieto účely využívajú najmä preto, aby „vyvolali spánkovú depriváciu a predĺžili zajatecký šok, dezorientovali zadržaných počas výsluchov a prehlušili výkriky väznených“. Zoznam sa webu podarilo dať dokopy na základe uniknutého denníka výsluchov, správ svedkov a vojakov, ktorí sa na týchto výsluchoch zúčastňovali.

Ktoré si teda strážcovia a vyšetrovatelia spomedzi piesní obľúbili najviac? Nižšie si môžete pozrieť zoznam.

Deicide – Fuck Your God

Dope – Die MF Die, Take Your Best Shot

Eminem – White America, Kim, The Real Slim Shady

Drowning Pool – Bodies

Metallica – Enter Sandman

David Gray – Babylon

AC/DC – Shoot to Thrill, Hell’s Bells

Bee Gees – Stayin’ Alive

Tupac – All Eyez On Me

Christina Aguilera – Dirrty

Neil Diamond – America

Rage Against the Machine – bližšie nešpecifikované skladby

Don McLean – American Pie

Saliva – Click Click Boom

Matchbox Twenty – Cold

Queen – We Are the Champions

Prince – Raspberry Beret

Westlife – My Love

Bruce Springsteen – Born in the U.S.A.

Špecifické na mučenie sú aj zvučky z detských seriálov, monológy z audiokníh v podaní rôznych hercov a moderátorov či zvučky z reklám.