Elon Musk prichádza s novým nápadom. Neuralink bude hudbu streamovať ľuďom priamo do mozgu

Predstavte si však, že by bola hudba streamovaná priamo vo vašom mozgu a nie napríklad zo smartfónu. Zdá sa, že nemožné nie je už nič. Elon Musk totiž tvrdí, že vďaka mikročipu bude už čoskoro novým trendom práve hudba vysielaná priamo do mozgu.

Neuralink pracuje na novom rozhraní

Ako informuje portál LAD Bible, Elon Musk sa pustil do nového projektu. Pracuje na rozhraní, ktoré umožní komunikáciu medzi ľudským mozgom a počítačom na celkom novej úrovni. Šéf Neuralinku sa postupne delí o informácie prostredníctvom Twitteru, zatiaľ však toho prezradil pomerne málo. Prezradil napríklad to, že rozhranie bude mať množstvo zaujímavých funkcií. Jednou z nich bude možnosť počúvať hudbu vysielanú priamo do mozgu, a to vďaka nenápadnému mikročipu.

Musk dodáva, že v budúcnosti bude mikročip možno regulovať aj hladinu hormónov v tele. Človek tak napríklad bude môcť vylepšovať svoje schopnosti a zdravotný stav bez vonkajšieho zásahu. Napríklad, ak človek pocíti úzkosť, mikročip sa postará o to, aby sa s ňou telo popasovalo ľahšie.

Viac informácií ohľadom plánovaných noviniek by Neuralink mal poskytnúť už 28. augusta. Útržky informácií poskytol Musk už na konferencii v roku 2019. Vtedy sa vyjadril, že rozhranie by pripomínalo miniatúrny šijací stroj a po implantovaní do mozgu by predstavovalo priame prepojenie medzi mozgom a mikročipom a následne medzi počítačom. Implantovanie čipu by bolo podľa Muska rýchle a nenáročné, prirovnal ho k laserovej operácii očí.

Elon Musk’s Secretive Brain Tech Company Debuts a Sophisticated Neural Implant https://t.co/Hn0SE18lkz — Neuralink (@neuralink) July 18, 2019

Mikročip umožní ľuďom súperiť s umelou inteligenciou

V rámci odpovedí na otázky zvedavých fanúšikov sa Elon Musk prostredníctvom Twitteru vyjadril, že zariadenie by mohlo okrem iného výrazne pomáhať napríklad pacientom s Parkinsonovou chorobou, ale napríklad aj ľuďom bojujúcim s depresiou či so závislosťami od rôznych návykových látok. Podľa Muska je však primárnym cieľom umožniť človeku súperiť s rýchlo sa vyvíjajúcou umelou inteligenciou. Musk dodáva, že spočiatku bol celý vesmír len súborom kvarkov a leptónov, zrazu sa však táto zmes naučila samostatne myslieť. Aj preto Musk trvá na tom, že možnosti sú nekonečné.

Neuralink už niektoré technológie testuje na zvieratách, testovanie na ľuďoch by však malo začať už v priebehu tohto roka, aj keď táto informácia zatiaľ oficiálne potvrdená nebola. Mimochodom, ak vás Muskove nápady zaujímajú, Neuralink v súčasnosti prijíma nových zamestnancov s hlavou plnou nápadov a ochotou riešiť aj tie najnáročnejšie problémy.