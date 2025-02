Dvíha sa z toho žalúdok: Žiaci mali v šatni sexuálne šikanovať spolužiaka, prípad z Prievidze rieši polícia

Traja žiaci gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi mali podľa informácií TV Noviny sexuálne obťažovať spolužiaka. Stať sa tak malo začiatkom decembra v priestoroch šatní telocvične.

Televíziu na to upozornil anonym listom, v ktorom píše o tom, že čin žiakov mala škola tajiť a neriešiť ho, hoci to vedeniu bolo nahlásené.

Riaditeľka školy Eleonóra Porubcová hovorí, že obsah listu jej príde až príliš ostrý a voči týmto obvineniam sa bráni.

„V našej škole je na akúkoľvek šikanu rezistencia nula. Proste nepripadá to do úvahy a presne v tomto duchu sme si splnili všetky svoje povinnosti tak, ako nám to prikazuje vyhláška. To znamená podali sme oznámenia na úrady, na policajný zbor SR, na sociálnu kuratelu a u nás v škole toto správanie tiež vyhodnotili tak, ako sa v zmysle školského poriadku má,“ pre Markízu uviedla riaditeľka.

Žiakov už škola potrestala riaditeľským pokarhaním a zníženou známkou zo správania na tretí stupeň.

Prípad rieši kriminálna polícia

Prípad má mať na stole kriminálna polícia, oznámenie o sexuálnej šikane už preverujú.

„Uvedené oznámenie preverujeme na odbore kriminálnej polície OR PZ Prievidza. Vzhľadom k citlivosti prípadu a ochrany mladistvých osôb sa k priebehu vyšetrovania nebudeme vyjadrovať,“ potvrdila Petra Klenková, hovorkyňa KR PZ Trenčín.

Redakcia sa rozhodla nezverejniť detaily o tom, čo sa malo v šatniach diať.