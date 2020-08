Druhý najväčší arktický šelfový ľadovec sa za jediný deň rozpadol. Odtrhol sa kus väčší ako Trnava

Od Kanady sa uprostred leta odtrhol šelfový ľadovec väčší ako Trnava, zahraničné médiá ho veľkosťou prirovnávajú k newyorkskému Manhattanu. Posledný neporušený ľadovcový šelf na území Kanady v priebehu jedného dňa stratil 43 % svojej rozlohy.

Severná časť šelfového ľadovca Milne sa rozpadol, jeho veľkosť sa za jediný deň znížila zo 187 km2 na 106 km2, informuje v tlačovej správe kanadské laboratórium na výskum vody a ľadu WIRL. Odlomený kus ľadovca s rozlohou takmer 80 km2 následne vyplával do oblasti Severného ľadového oceánu, kde sa začiatkom augusta rozlomil na dva veľké plávajúce ľadové ostrovy.

Šelfový ľadovec Milne sa nachádzal viac ako 250 km západne od osady Alert, ktorá je najsevernejšie trvalo osídleným miestom na Zemi. Ľadovec je starý viac ako 4000 rokov a je druhým najväčším šelfovým ľadovcom v Severnom ľadovom oceáne. Ešte v roku 1986 dosahoval rozlohu 290 km2. Arktída patrí k najrýchlejšie sa otepľujúcim regiónom sveta, podľa portálu Phys.org siahali tohtoročné jarné a letné teploty v oblasti ľadovca Milne 9°C nad priemery medzi rokmi 1980 až 2010.

Satellite animation, from July 30 to August 4, shows the collapse of the last fully intact #iceshelf in #Canada . The Milne Ice Shelf, located on #EllesmereIsland in #Nunavut , has now reduced in area by ~43%. #MilneIceIsland #seaice #Arctic #earthrightnow #glacier pic.twitter.com/jjs1gawoxA

Príčinami odtrhnutia šelfového ľadovca sú abnormálne vysoké teploty, vietor na otvorenom mori a absencia ľadu v morskej oblasti pred šelfovým ľadovcom, cituje americká CNN kanadskú službu na monitorovanie ľadu. Podľa kanadských úradov navyše ľadovec ostáva naďalej nestabilným a je možné, že sa z neho v najbližšom čase odlomia ďalšie veľké časti.

A huge section of the Milne #IceShelf has collapsed into the #Arctic Ocean producing a ~79 km2 ice island. Above normal air temperatures, offshore winds and open water in front of the ice shelf are all part of the recipe for ice shelf break up. #MilneIceIsland #Nunavut #seaice pic.twitter.com/fGfj8Me9tA

— ECCC Canadian Ice Service (@ECCC_CIS) August 2, 2020