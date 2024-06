Dráma na letisku vo Viedni: Krupobitie takmer úplne zničilo lietadlo, muselo počas turbulencií núdzovo pristáť

Na viedenskom letisku v nedeľu večer pristálo lietadlo spoločnosti Austrian Airlines, ktoré pri prílete ťažko poškodilo krupobitie. Napriek tomu nikto neutrpel zranenia. Informuje o tom rakúsky vysielateľ ORF.

Lietadlo Airbus A320 na ceste zo španielskeho mesta Palma de Mallorca do Viedne vletelo do búrky, ktorá podľa posádky kabíny nebola viditeľná na radare, uviedli aerolínie Austrian Airlines. Stroj pre incident vyslal tiesňové volanie. Napokon sa mu však podarilo bezpečne pristáť.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground – alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg

— Exithamster (@exithamster) June 9, 2024