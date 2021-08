Dostanete zaplatené, ak pôjdete na párty. Ibiza hľadá ľudí na zaujímavú pracovnú pozíciu, má to však háčik

Ibiza má pre vás jedinečnú ponuku. Má to však háčik. Nebude to totiž len o odviazanej zábave. Vašou úlohou bude pozorne sledovať turistov a všímať si, či dodržiavajú všetky predpísané nariadenia.

Tajný agent na večierkoch

Ostrov Ibiza je známy ako miesto divokých večierkov a poriadnej zábavy a vy môžete byť ich súčasťou ako tajný agent v prestrojení. Má to však háčik, nebude to totiž len o zábave. Vašou úlohou bude spolupracovať s políciou a hlásiť im prípadné porušenia COVID nariadení, píše portál Insider. Táto práca nie je teda pre každého, pretože niektorí môžu mať s “bonzovaním” tak trochu problém a nemusí im to byť príjemné.

Ako informuje Diario de Ibiza, španielska polícia plánuje najať celý tím ľudí, ktorých úlohou bude okrem iného nahlasovať aj ilegálne organizované večierky. Dôležité je, aby bol človek, ktorý bude polícii pomáhať, zo zahraničia a aby mal 30 až 40 rokov. Domáci obyvatelia už totiž vedia, ako vyzerajú miestni „bonzáci“, prestrojenie preto stráca význam.

Je nevyhnutné, aby to bol človek, ktorý vyzerá, že si na ostrov prišiel užiť len kopec zábavy. Polícia má jasnú predstavu, aký by mal byť profil ideálneho uchádzača. Vybrať toho správneho človeka však vôbec nie je jednoduché a miestne úrady na tom pracujú už niekoľko týždňov.

Vláda zakázala bary, ľudia organizujú večierky doma

Minulý mesiac Ibiza zaviedla zákaz stretávania sa ľudí z rôznych domácností medzi jednou a šiestou hodinou ráno. Urobila tak v snahe zabrániť šíreniu nákazy, počet ľudí nakazených koronavírusom totiž začal v priebehu júla prudko stúpať. K zhoršeniu situácie došlo po tom, čo ostrov v júni otvoril svoje brány pre turistov.

Ešte v priebehu júna vláda informovala o tom, že chce zaviesť nariadenie, po ktorom by kluby a bary v párty zóne museli ostať zatvorené už od 9:30 večer do 8:00 ráno. Ak by majiteľ podniku nariadenie porušil a zorganizoval by večierok aj napriek zákazu, mohla by mu hroziť pokuta až do výšky 676 000 dolárov. Ako však informoval The Guardian, nariadenia nočný život nezastavili, ľudia však začali večierky organizovať namiesto barov vo svojich domovoch, a to napriek tomu, že vláda zakázala aj to.

Miestna polícia však nemá dostatočné kapacity na to, aby bola všade a odsledovala každý jeden večierok. Nejde o to, že by polícia chcela za každú cenu kaziť zábavu, v ohrození sa však ocitá zdravie ľudí.