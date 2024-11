Dominika Cibulková opäť zaskočila svojich fanúšikov a dala sa vylepšiť. Aký zákrok podstúpila?

Bývalá tenistka prepadla skrášľujúcim procedúram. Nie div, keď niektoré z nich majú úžasné výsledky a pohľad do zrkadla potom naozaj stojí za to. Popri dvoch deťoch a pribúdajúcich rokoch padne vhod zveriť sa do rúk odborníkom v oblasti krásy.

Ako množstvo iných žien, ani dvojnásobná mamička Dominika Cibulková neodolala svetu skrášľovania, v ktorom neexistujú žiadne limity. Už pred niekoľkými týždňami ju bolo možné vidieť na klinike, kde podstúpila jeden zákrok. Stavila na ozdravnú procedúru, ktorá udržuje krásne a zdravé vlasy.

Zamerané na pleť

Tentoraz sa rozhodla venovať pozornosť svojej pleti. Keďže Dominika v týchto dňoch maká na svojom veľkom projekte, ktorý sa bude týkať chudnutia a stará sa o dve rozkošné deti – dcéru Ninku a syna Jakubka, jej pleť dostáva zabrať. Môže byť mdlá a bez života, s čím skoncovala vďaka procedúre, ktorá sa postará o zdravú a žiarivú pokožku.

„Je to mierne invazívne ošetrenie, ktoré využíva kyselinu hyalurónovú na hlbokú hydratáciu a regeneráciu pleti. Tenké ihličky vstreknú vysokokoncentrovanú kyselinu hyalurónovú priamo do dermy, čím sa stimuluje prirodzená produkcia kolagénu a elastínu,” napísala klinika, kde Dominika absolvovala zákrok.

