Niečo také by od Dominiky Cibulkovej nikto nečakal. Nechala sa vylepšiť, aký zákrok podstúpila?

Dvojnásobná mamička a v poslednom čase žena, ktorá každý deň drie na svojej postave, čo prináša svoje ovocie v podobe vyšportovanej postavy. Reč je o Dominike, ktorá popri mnohým povinnostiam nezabúda na jednu dôležitú vec: na seba.

Článok pokračuje pod videom ↓

Aby toho nebolo málo, Dominika Cibulková intenzívne pracuje na jednej novinke, ktorú plánuje. Hoci ešte neprezradila presne o čo ide, nedávno predsa len naznačila, že sa to bude týkať chudnutia. V každom prípade údajne na tom pracuje a fanúšikom zatiaľ neostáva nič iné, len čakať, kedy túto novinku vypustí na svetlo sveta.

O akú procedúru ide?

Popri práci a materským povinnostiam sa Dominika stará tiež o svoje telo. Nedávno jej kroky smerovali na kliniku, kde podstúpila jeden zákrok. Hoci by málokto na ňu povedal, že by sa dala na nejakú skrášľujúcu procedúru, nejde o nič invazívne, teda veľký zásah do tela. Týka sa koruny krásy, na ktorú pôsobí tento zákrok ozdravne.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Envy Klinika (@envyklinika)



„Pre udržanie zdravých a krásnych vlasov sa Dominika Cibulková rozhodla podstúpiť vlasovú mezoterapiu, ktorá podporuje revitalizáciu vlasových folikulov a zlepšuje kvalitu vlasov,” napísala na Instagrame klinika, ktorú navštívila bývalá tenistka. Tá rieši ako jedna z mála prevenciu vypadávania vlasov a chorôb vlasovej pokožky.

Vplyv zákroku na vlasy