Dominik, z ktorého šarlatán „vytiahol“ očkovanie: Sanitka k nemu chodila dvakrát za týždeň, lekári mu pomôcť nevedia

Len nedávno slovenský internet obehlo video, v ktorom na žilinskom námestí údajný liečiteľ vyťahoval z chlapca očkovanie. Zábery boli okamžite virálne a ľudí, pochopiteľne, zaujímali príbehy hlavných aktérov. Ten Dominikov má smutné pozadie.

Lekári mu pomôcť nevedia

Ako informuje portál Žilinak, svoj príbeh sa rozhodol svetu vyrozprávať chlapec, z ktorého mal „liečiteľ“ vytiahnuť očkovanie. Ide o 24-ročného Dominika, ktorého už takmer dva roky sprevádzajú zdravotné komplikácie. Ako sa uvádza v článku, komplikácie začali 28. decembra 2021, kedy sa mladík chystal na cestu do Prahy spolu so svojou priateľkou. Krátko pred odchodom pocítil silnú bolesť brucha, ktorá bola v nasledujúcich mesiacoch intenzívnejšia.

„Koncom februára som mal už také bolesti, že dvakrát do týždňa u nás bola sanitka. Dávali mi lieky proti bolesti, ale takmer to nezaberalo. Niekedy mi dali len infúziu a uspali ma, ostal som doma, ale keď mi začala bolesť vystreľovať do chrbta a obličiek, tak ma jedna sanitka zobrala na urológiu,“ vysvetľuje Dominik. Po ďalších peripetiách nasledovali asi všetky možné vyšetrenia od urológa, neurológa, hematológa, až po ambulanciu tropickej medicíny.

Prišiel aj o prácu

Na rôzne vyšetrenia minul Dominik tisíce eur, pričom sa mu situácia skomplikovala aj v súkromnom živote. Musel predať auto a nasledovalo sťahovanie späť k rodičom. Nepomohol mu ani psychiater a tak sa mladý chlapec dal na alternatívnu cestu. Ani návštevy liečiteľky mu zatiaľ s bolesťami nepomohli. V tomto bode sa dostávame k prepojeniu s liečiteľom na žilinskom námestí. Dominikovi o jeho návšteve Žiliny povedala mama a kvôli zúfalej situácií sa to rozhodol skúsiť.

„Nevedel som, či tomu veriť, ale povedal som si, že by mohol aj mne pomôcť. Keď za mnou prišiel, vysvetlil som mu, čo mi je. On vtedy v rýchlosti povedal, že zo mňa vytiahne očkovanie. Je mi jasné, že to nie je reálne, ale keď vám je dennodenne zle rok a pol, tak zistíte, že topiaci sa aj slamky chytá a vyskúša všetko,“ vysvetľuje Dominik.

„Keď skončil s tou svojou seansou, mne zostalo reálne strašne zle. Možno si to vyprodukovala len moja hlava, možno išlo o sugesciu, ale ja som mal naozaj pocit, že odpadnem,“ dodáva 24-ročný muž. Ani po „zázračnom vytiahnutí vakcíny“ sa však jeho problémy nezlepšili.