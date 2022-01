Doma sa hrá na hrdinu, vo svete je to inak. Europoslankyňa Nicholsonová upozornila na Uhríka v rúšku a respirátore

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová upozornila prostredníctvom svojich sociálnych sietí na veľmi zaujímavý príbeh o Milanovi Uhríkovi, poslancovi Európskeho parlamentu a lídrovi hnutia Republika.

„Toto je pravdivý príbeh o hrdinovi Milanovi Uhríkovi. Špeciálne ju venujem jeho oklamaným voličom,“ znie začiatok statusu Nicholsonovej, ktorá celý príbeh nazvala „Neuveriteľná story. O ouci, ktorá sa hrala na Spidermana“.

Dôvodom príbehu o tomto europoslancovi je to, ako doma vykrikuje, že ľudia, ktorí nosia masky a respirátory sú „ouce“, ale on poslušne sedí v respirátore FFP2.

Na letisku Uhrík v rúšku

„Ráno letel europoslanec Milan Uhrík do Bruselu. Prvou triedou. Sedel v nej poslušne s FFP2 respirátorom. Doma vykrikuje, že ste OUCE, keď nosíte masky a respirátory. Jeho oddaní sympatizanti potom napadajú predavačky v Lidli za povinné nosenie rúšok. Btw., na tú prvú triedu sa mu skladajú všetci. Aj jeho OUCE,“ opisuje Nicholsonová.

Lenže, tento príbeh ani zďaleka nekončí. Neskôr večer už letela Lucia Ďuriš Nicholsonová ekonomickou triedou z Bruselu do Viedne. Ako píše, z presvedčenia. A v tom opäť videla bývalého kotlebovca Milana Uhríka.

„Hrdina sedí na letisku v chirurgickom rúšku. Vie, že ho vidím a je mu to trápne. Keď vyzvú, aby ako prví nastúpili do lietadla pasažieri prvej triedy, zdvihne sa Milan Uhrík. Inak, to je ten nezaradený poslanec EP, ktorého nepustia k žiadnej legislatíve a tak nikto nevie, za čo berie plat, ale zasadne lieta prvou triedou. Lebo veď OUCE mu to zaplatia,“ pokračuje status Lucie Ďuriš Nicholsonovej.

Došlo aj na vzájomnú konverzáciu

„Hrdina Milan Uhrík teda nastupuje do lietadla, ale stopnú ho, lebo nemá FFP2. Letuška mu ho teda podá a on si ho poslušne nasadí. Aj hrdinovia občas misia byť OUCE. Hlavne za hranicami, kde majú úplne všetci na háku, že nejaký Uhrík sa doma hra na spidermana. A potom ho už len vidím, ako sedí pohodlne v predných sedadlách, ústa a nos ma prekryté respirátorom FFP2 a čaká na svoj pohár prosecca.“

Podľa statusu europoslankyne sa jej Uhrík spýtal, či si ho neodfotí. Ona mu odvetila, že toto si odfotiť musí. On sa snažil poukázať na to, či to nie je trochu detinské. „Fotiť pravdu a ukázať ako klamete ľudí nie je detinské,“ doplnila.