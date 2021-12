Doma cestou z postele k pracovnému stolu spadol a zlomil si chrbát. Súd uznal, že to bol pracovný úraz

Väčšina z nás si za posledné dva roky musela zvyknúť na pozmenený pracovný režim. Kým mnoho obchodov ostalo zatvorených, množstvo ľudí si muselo privyknúť na prácu z domu. A tá so sebou prináša isté výhody, ale aj nevýhody. Prišiel na to aj muž, ktorý spadol a zlomil si chrbát počas toho, ako sa presúval z postele k svojmu pracovnému stolu.

Cestou z postele do pracovne si zlomil chrbát

Nemecký súd rozhodol v prospech muža, ktorý utrpel vážne poranenie počas práce z domu. Ako informuje portál The Guardian, muž sa práve presúval z postele do svojej pracovne, čo je podľa sudcu technicky možné považovať za cestu do práce. Muž, ktorého meno zverejnené nebolo, musel do svojej pracovne zísť o poschodie nižšie.

Musel kráčať po špirálovitom schodisku, nešťastne sa však pošmykol a spadol. Počas pádu si zlomil chrbát, píše portál Bund. Súd uviedol, že muž zvyčajne začínal prácu z domu okamžite po tom, čo vstal z postele, a to bez toho, aby si predtým doprial raňajky. Prečo je táto informácia v tomto prípade relevantná?

Je to tak preto, lebo za skutočnú cestu do práce sa považuje len „prvá cesta“. Ak by sa úraz stal cestou z kuchyne po tom, čo si muž odskočil po raňajky, nemal by nárok na vyplatenie peňazí z poistenia.

Súd uznal, že to bola skutočne cesta do práce

Poistenie zamestnávateľa túto udalosť hradiť odmietlo. Dva nižšie súdy totiž nesúhlasili s tým, že naozaj šlo o cestu do práce. Až vyšší federálny sociálny súd rozhodol, že prvá cesta ráno z postele za pracovný stôl do kancelárie skutočne je pracovnou cestou. „Žalobca utrpel pracovný úraz počas toho, ako ráno cestou k svojmu pracovnému stolu spadol,“ uviedol súd.

V mnohých krajinách je zamestnávateľ povinný starať sa o svojho zamestnanca bez ohľadu na to, odkiaľ svoju prácu vykonáva. Ak k poistnej udalosti dôjde počas vykonávania práce z domu či z akéhokoľvek iného miesta, poistenie by malo byť hradené rovnako, ako keby k udalosti došlo priamo v budove firmy zamestnávateľa.

Nie je jasné, či muž pracoval z domu kvôli pandémii koronavírusu, alebo takto fungoval už predtým. Zákon sa však vzťahuje na prácu vykonávanú na diaľku, teda aj v prípade, ak má zamestnanec natrvalo pracovné miesto zriadené vo svojej domácnosti.