V roku 1985 zavraždil svoju priateľku, na trest čakal 36 rokov. V USA popravili najstaršieho väzňa v dejinách

Bigler ‘Bud’ Stouffer sa dostal za mreže po tom, ako v roku 1985 zavraždil svoju priateľku a pokúsil sa zabiť aj jej bývalého manžela. Nejeden odsúdený čaká na popravu roky, ba dokonca desiatky rokov. Tento muž sa však do dejín zapísal ako najstarší popravený človek v Amerike.

Popravili ho smrtiacou injekciou

Ako píše portál Daily Mail, ozývalo sa množstvo kritických hlasov, ktoré žiadali, aby bol Bud omilostený a aby bola poprava zrušená. Oklahomou totiž v posledných rokoch otriasli dva prípady, kedy sa poprava nevydarila. Napriek tomu však prebehlo všetko podľa plánov a Bigler sa stal najstarším popraveným väzňom v dejinách Ameriky. Na vykonanie trestu čakal dlhých 36 rokov.

Smrtiacu injekciu mu vpichli včera o 10 hodine ráno. O 10:16 bol napokon 79-ročný muž prehlásený za mŕtveho. Tesne pred popravou sa Stouffer radil so svojim spirituálnym radcom. Bol v dobrej nálade a vtipkoval. „Želám si, aby im môj Otec odpustil,“ zneli väzňove posledné slová. Jeho posledná večera v deň pred popravou pozostávala z kuraťa, dvoch krajcov chleba, hranolčekov, brokolice, mixu ovocia, dvoch koláčikov, ovocného drinku a fľaše vody. Poprava podľa svedkov prebehla bez akýchkoľvek komplikácií.

Po celý čas trval na svojej nevine

Stouffer v roku 1985 zavraždil učiteľku Linda Reavesovú. 24. januára si požičal zbraň a namieril si to do domu jej bývalého manžela Douga Ivensa, kde spustil streľbu. Linda zraneniam podľahla, Doug skončil s vážnym poranením po tom, čo do neho Bud údajne strelil trikrát. Jednu z rán utŕžil do tváre Biglerovým cieľom bolo odstať sa k Ivensovým peniazom, jeho životná poistka totiž predstavovala 2 milióny dolárov.

Rodney Thomson, Lindin bratranec, sa pre médiá vyjadril, že poprava rodinu zasiahla. Sú však radi, že sa Linda konečne dočkala spravodlivosti. Mnohí však popravu kritizujú a tvrdia, že zabitie človeka nie je adekvátnym trestom a neznamená nastolenie spravodlivosti. Napríklad, Don Heath, reverend stojaci na čele Koalície za zrušenie trestu smrti si myslí, že zabitie 79-ročného muža už vôbec nie je o spravodlivosti.

Navyše, Stouffer po celý čas trval na tom, že je nevinný a niekto to na neho hodil. Podľa prokurátora mala vraždená scéna naznačovať, že šlo o pokus o vraždu a následnú samovraždu. Podľa Biglera strieľal Ivens a v čase, keď prišiel do domu, bola Linda už mŕtva. Ivens, ktorý proti mužovi vypovedal pred súdom, v roku 2016 zomrel. Súdny proces sa opakoval niekoľkokrát, pričom ani po procese v roku 2003 si súd trest smrti nerozmyslel.