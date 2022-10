Kráľ Karol III. bude vládnuť len 7 rokov, má na to jeden dôvod: Takto znie predpoveď budúcnosti kráľovskej rodiny

Smrťou kráľovnej Alžbety II. nastali v britskej kráľovskej rodine viaceré zmeny na čele s nástupom nového panovníka na trón. Podľa populárneho jasnovidca bude však Karol III. kvôli podstatnému dôvodu kráľom len 7 rokov, pričom sa spomína aj návrat Harryho do kráľovskej rodiny.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jasnovidec a astrológ John Hughes má najnovšie pár predpovedí priamo pre kráľovskú rodinu. Zakladateľ spoločnosti We Are Namaste hovorí nielen o dĺžke vládnutia Karola III., ale aj o návrate Harryho a jeho zmenách v osobnom živote, informuje Birminghammail.

Tieto predpovede od Hughesa prišli v dobe, kedy ešte ani nie je známy dátum korunovácie nového panovníka. Tým sa stal Karol III., syn kráľovnej Alžbety II. a princa Philipa. Ako píše Vogue, niekdajšia kráľovná čakala na korunováciu až 16 mesiacov, pričom v prípade Karola III. to môže byť „len“ do budúcoročného leta.

Vydrží len 7 rokov, potom abdikuje

Aj keď sa Karol III. stane korunovaným kráľom Spojeného kráľovstva a Commonwealthu, podľa Hughesa zotrvá 73-ročný panovník vo svojej funkcii len 7 rokov. Následne abdikuje a prenechá trón svojmu staršiemu synovi, teda princovi Williamovi.

„Myslím si a vidím, že kráľ má problémy. Určite mu hlavou víri milión myšlienok o tom, či a ako to zvládne. Viem, že Karol III. si nebude schopný „obuť čižmy svojej matky“ a pokračovať v tejto práci. Je to proste príliš veľké sústo. Je moderná doba, Karol radšej posadí na trón mladého kráľa, ktorým bude William (40),“ hovorí Hughes vo svojej predpovedi pre Birmingham Live.

Ďalším dôvodom abdikácie má byť vek. Ak by predpovede Johna Hughesa, ktorý sa týmto odvetím živí viac ako 45 rokov, vyšli, Karol III. sa vzdá pozície kráľa vo veku 81 rokov. Ďalší dôvod, prečo by nemal chcieť pokračovať vo vládnutí, je riziko, že umrie ešte ako kráľ, čo by znamenalo povinnosť míňania miliónov libier na kráľovský štátny pohreb, predpokladá Hughes.

Čo bude s Harrym?

Princ Harry, vojvoda zo Sussexu, je mladším synom Karola III. a zosnulej princeznej Diany. Harry v januári 2020 oznámil, že so svojou manželkou Meghan Markle odstupujú z pozície starších členov kráľovskej rodiny, čím sa vzdali viacerých nárokov i majetku, ktorým predtým disponovali.

Aj keď Harry odišiel so ženou do Kalifornie, kde založili vlastnú spoločnosť, Hughes má priamu predpoveď aj preňho. „Vidím, že Harryho a Meghan čaká veľmi kamenistá cesta. Myslím si, že do dvoch rokov sa rozídu, niečo sa medzi nimi deje. Na konci toho vidím, ako sa Harry vracia do „stáda“ a pripája sa naspäť ku kráľovskej rodine ako právoplatný, v poradí 5. nástupca na kráľovský trón,“ zakončil Hughes.

Všetky uvedené predpovede nie sú, samozrejme, isté a nedá sa predpokladať, že budúcnosť kráľovskej rodiny sa bude vyvíjať presne týmto smerom.