Spal pod mostom, neskôr pomocou tohto triku obral kasína o 34 miliónov: Dnes pomáha chytať rovnakých, akým bol on

Z chlapca bez vzdelania sa stal profesionálny podvodník, ktorý okradol kasína po celom svete o desiatky miliónov dolárov. Po dlhej a úspešnej kariére však prešiel na druhú stranu, aby podniky ochránil pred jednotlivcami, akým bol dlhých 25 rokov aj on sám.

V článku o Richardovi Marcusovi sa dozviete aj: ako sa dostal ku gamblingu;

čo robil so svojou prvou veľkou výhrou;

koľko prehral za jednu noc v Las Vegas;

ako sa z neho stal profesionálny podvodník;

čo robí dnes.

„Gamblerom som bol už ako 8-ročný. Miesto sedenia v škole som hrával karty v kaviarni, kde som zarábal nejaké drobné,“ načal pre The Guardian opis svojho životného príbehu Richard Marcus, ktorý je považovaný za jedného z najväčších podvodníkov v histórii hazardných hier a kasín.

Richard pochádza z Francúzska, no vyrastal v New Yorku, kde tiež pričuchol k hazardným hrám a gamblingu. Po spomínaných kartách sa v tínedžerskom veku presunul k dostihovému stávkovaniu. Jeho vášeň prerástla k závislosti a z chlapca bez vzdelania sa stal muž, ktorý vedel vyhrať a zároveň prehrať všetky peniaze, ktoré sa mu dostali pod ruku.

Najprv vyhrával obrovské sumy peňazí

Viac sebavedomia nabral v momente, kedy sa mu začalo náramne dariť. Za jednu noc dokázal pár stoviek dolárov premeniť na 7-tisíc a v tomto trende pokračoval aj v nasledujúcich týždňoch. Keď nazhromaždil približne 20-tisíc dolárov, rozhodol sa skúsiť šťastie v ikonickom meste hriechu. Jeho kroky teda smerovali do Las Vegas.

Do mesta hazardu prišiel prvýkrát v roku 1976 ako 28-ročný odhodlaný hráč, no jeho šťastné dni postupne skončili. Zo začiatku sa ešte držal na víťaznej vlne, v hoteli Riviera mu darovali apartmán výmenou za to, že svoje úspory minie práve v ich hotelovom kasíne, s čím, samozrejme, súhlasil. Pár dní po príchode sa mu darilo natoľko, že na účte mal cez 100-tisíc dolárov.

„Mojím plánom bolo vydržať, kým nezarobím pár miliónov, aby som mal zaobstarané peniaze na život. O týždeň neskôr som však nemal ani dolár. Za jednu noc som prehral dokopy 120-tisíc, musel som predať auto, vyhodili ma z hotela,“ dodáva Marcus o svojej minulosti.

Hra sa začína

Ako je v prípade týchto hazardných hier časté, vysoké a opakujúce sa výhry nezaručujú, že o zlomok sekundy môže byť dotyčná osoba na mizine. Presne to bol prípad gamblera, ktorý nevedel ovládnuť svoju závislosť ku kasínu. Marcus musel spať niekoľko týždňov pod mostom, nemal žiadne peniaze a pomoci sa nedočkal ani od priateľov v New Yorku. Rodinu v tej dobe nekontaktoval, keďže tušil, že by správu tohto typu nedokázali zvládnuť.

Zamestnal sa tak ako krupiér, ktorý mal s prostredím kasín veľmi dobré skúsenosti. Z výplaty si dokázal ledva zaobstarať strechu nad hlavou a stravu, čo návrat do New Yorku stále odďaľovalo. Jednu noc sa však všetko zmenilo od základov. Po šichte si ho nechal zavolať istý Joe Claesson, ktorý sa živil podvodmi v kasínach, píše The Sun.

Už skúsenejší podvodník si všimol, že Marcus je šikovný krupiér a pôsobí dôveryhodne. Ponúkol mu teda miesto v tíme zlodejov, ktorí rôznymi trikmi oklamú ostatných pri stole a získajú veľký obnos peňazí. Richard súhlasil, pričom jeho úlohou bolo hádzať karty na stôl podľa dohodnutých pravidiel. Za krátky čas si takto dokázal nelegálne zarobiť 20-tisíc dolárov, čo opäť vzbudilo jeho pasiu k hazardu.

O dva týždne neskôr bola práca krupiéra minulosťou a Marcus spoločne s Claessonom a ďalšími komplicmi rozbehli podvádzanie v kasínach na plné obrátky. Nasledujúcich 25 rokov oklamal kasína vo Francúzsku, Monaku, na Bahamách, v Londýne či Karibiku. Po dvanásťročnej „jazde“ s Claessonom sa dvojica oddelila a Marcus pokračoval v biznise na vlastnú päsť, pričom časom si zaobstaral vlastný tím.

Metóda, pomocou ktorej dokázal zarobiť presne 34 miliónov dolárov, sa nazýva Savannah Strategy. Trik spočíval v rozptýlení krupiéra a rýchlej výmeny žetónov. Marcus spolu s komplicmi pri stole mali k dispozícií žetóny v hodnote 5, ale aj 5 000 dolárov, ktoré pod sebou dokonale skrývali. Pokiaľ bola ich stávka úspešná, putoval na stôl hodnotnejší žetón. Naopak, ak sa hra zdala stratená, žetón vymenili za 5-dolárový a na konci tak nestratili skoro nič.

Marcusova partia zarábala najčastejšie pri pokerových stoloch, blackjacku a tiež na rulete, kde stačilo rozrušiť krupiéra a pomocou dobre nacvičených trikov a pohybov len čakať na správny ťah.

Na konci 90. rokov minulého storočia sa však situácia mierne skomplikovala. Kasína začínali odhaľovať podivné triky vrátane Savannah Strategy, čo značilo koniec pre Marcusove plodné obdobie.

„V polovici 90. rokov som začal byť namyslený. Kasína začali vyšetrovanie, sledovali ma tajní agenti. Nikto nevedel prísť na to, čo robím, ale boli blízko. V tomto bode som mal po štyridsiatke a život na cestách už nebol taký zaujímavý. Navyše, mal som veľa peňazí,“ povedal podvodník Guardianu.

Druhá strana mince

Presne na Silvestra v roku 1999 si Marcus povedal, že končí. V Spojených štátoch amerických akurát ubehla premlčacia doba jeho niekdajších podozrení z nelegálnej manipulácie v kasíne, za ktoré však nebol nikdy odsúdený. Keďže mal tzv. čistý štít, rozhodol sa o svojich zážitkoch napísať knihu s názvom Špinavý poker.

Jeho dielo vyšlo v roku 2004, pričom o tri roky neskôr z neho bol už častý hosť v rôznych televíznych vystúpeniach, kde hovoril o svojom živote hazardného podvodníka. Netrvalo dlho a začali sa mu ozývať tie kasína, ktoré mu roky predtým dali doživotný zákaz vstupu, aby trénoval a školil ich zamestnancov.

Bezpečnostné firmy, kasína a iné inštitúcie ho teraz zamestnávajú, aby hľadal slabiny a upozornil personál pred prípadnou snahou o podvod zo strany hráčov, či celej organizovanej skupiny.

„Nie je nikto lepší ako podvodník, ktorý by ukázal, kde robia kasína chybu. Veď sám tie pohyby poznám celkom dobre. A zatiaľ, čo kasína školia svojich krupiérov v mechanizme podvádzania, psychológie sa dotýkajú len zriedka. Kľúčom dobrého podvodu je presvedčiť každého, že ste legitímni,“ povedal Marcus.

Dnes 65-ročný poradca dodal, že vôbec neľutuje svoje predošlé činy a nie je mu ľúto ani to, že dnes pomáha chytať podobných podvodníkov, akým bol celých 25 rokov aj on sám.