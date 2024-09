Dojímavý návrat víťazky Česko Slovensko má talent. Svojím vystúpením poriadne zaskočila, v súťaži dohnala porotu k slzám

Hoci by sa mohlo zdať, že po víťazke Česko Slovensko má talent z roku 2015 sa zľahla zem, opak je pravdou. Speváčka Gyöngyi Bodišová sa opäť dostáva na výslnie, no tentoraz nie na Slovensku, ale u našich južných susedov. Svojím speváckym výkonom v maďarskom X Factore ohromila celú porotu.

Dlhšie sme o nej nepočuli, no čoskoro môže ísť o minulosť. Hoci sa Gyöngyi Bodišová uplynulé roky nevenovala naplno spevu, zdá sa, že to chce mladá speváčka, ktorú živí upratovanie, zmeniť. Namierila si to do maďarskej šou X Factor, kde sa objavila v poslednom kole, ako informuje maďarský portál 24. Sprevádzal ju priateľ, ktorý jej bol podporou a zároveň tlmočníkom.

Gyöngyi sa v speváckej šou priznala, že hoci vyhrala talentovú šou Česko Slovensko má talent, nenaštartovalo to jej spevácku kariéru. Avšak, nevzdáva sa, preto sa rozhodla skúsiť šťastie mimo Slovenska.

Nádejná spevácka hviezda vytiahla triumf z rukáva a zaspievala pieseň Je T’aime od Lary Fabian. Týmto výkonom však dostala celú porotu, ktorá bola natoľko nadšená, že jej tlieskala v stoji. Aby toho nebolo málo, nechýbali slzy dojatia od spevákov Milána Valkusza aj Laciho Gáspára. Výsledok bol jednoznačný: získala štyri áno.

Nie je to prvýkrát, čo jej kroky smerovali do Maďarska kvôli súťaži. Už pred piatimi rokmi si zaspievala u našich susedov, hoci podrobnosti neuviedla, ako píše portál televízie Joj.

Jej osud chytil za srdce

V roku 2015 v súťaži Česko Slovensko má talent dostala všetkých nielen svojím bezchybným spevom, ale taktiež ťažkým osudom. Gyöngyi totiž žila od troch rokov v detskom domove. Podporu v speve preto nenašla u rodičov, ale u svojho vychovávateľa.