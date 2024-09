Skvelá správa pre fanúšikov Dunaja, k vašim službám: Pripravte sa na silné príbehy, neuveríte, čo tvorcovia povedali o konci seriálu

Obľúbený dobový seriál je na obrazovkách už so siedmou sériou a stihol predstaviť nespočetne veľa postáv, ktoré sa hneď stali diváckymi favoritmi. Nie tak div, že sa ľudia obávajú, že Markíza ich zábavu utne v najlepšom, no vyzerá to tak, že rozhodne nemajú dôvod na obavy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Programová riaditeľka Markízy Silvia Majeská pre portál mediálne.trend.sk prehovorila o budúcnosti viacerých projektov TV Markíza. Dobré správy priniesla najmä pre fanúšikov Dunaja, k vašim službám, keďže jeho konca sa tak skoro nedočkajú. Navyše prezradila aj niečo, čo mnohých divákov poteší.

Koniec tak skoro nepríde

Ak ste si mysleli, že by siedma séria mohla byť poslednou, mýlili ste sa. Majeská totiž prezradila: „Zatiaľ nemáme stanovený termín konca tohto seriálu. Na jeseň pripravujeme epizódy, ktoré budeme vysielať až do Vianoc.“

Dátum konca seriálu totiž môžu ovplyvniť nielen tvorcova seriálu, ale tiež diváci. Keďže však Dunaj, k vašim službám naďalej patrí k najobľúbenejším programom tejto sezóny, diváci sa nemajú čoho obávať.

„Na koniec seriálu majú všeobecne vplyv dve veci: jednou je úspech seriálu – a Dunaj zatiaľ divákov zaujíma a baví, a druhá závisí od tvorcov. Zatiaľ je náš tím scenáristov plný nápadov, ako bude príbeh pokračovať, a myslím si, že tak skoro ich zápal nevyhasne. Pokiaľ bude mať Dunaj fanúšikov a dostatok divákov, budeme ho veľmi radi prinášať aj naďalej. Príbehy, ktoré sú naplánované na túto jeseň, sú naozaj silné,“ vysvetlila programová riaditeľka.

Čo môžu očakávať