Dodávky zbraní zo Západu sú hrozbou, bude nutné prehodnotiť vojenské ciele. Ruský zástupca navrhol uniesť ministra NATO

Vysokopostavený ruský zákonodarca Oleg Morozov navrhol uniesť ministra obrany členského štátu NATO po jeho príchode na Ukrajinu a priviesť ho do Moskvy na vypočúvanie o tom, aké „príkazy“ dáva Západ Kyjevu.

V utorok o tom informovala agentúra Reuters.

Morozov, člen dominantnej strany Jednotné Rusko, ktorý bol prvýkrát zvolený do ruského parlamentu v roku 1993, ďalej vyhlásil, že dodávky západných zbraní na Ukrajinu predstavujú priamu hrozbu pre Rusko a zrejme bude nutné, aby Moskva prehodnotila svoje vojenské ciele.

„Plán, ktorý navrhujem, možno znie až neskutočne… V blízkej budúcnosti, v istom čase, pôjde minister vojny nejakej krajiny NATO vlakom do Kyjeva na rozhovory s (ukrajinským prezidentom Volodymyrom) Zelenským. Ale nedostane sa tam. A skončí niekde v Moskve,“ povedal v pondelok večer Morozov v diskusnej relácii „60 minút“ ruskej štátnej televízie Prvý kanál.

What sort of things do you daydream about? Russian State Duma deputy Oleg Morozov fantasizes about kidnapping foreign government officials when they’re heading to Kyiv to meet up with Volodymyr Zelensky. Morozov thinks it’s not far-fetched and might start happening very soon. pic.twitter.com/pU1wOi7unm

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 31, 2022