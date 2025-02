Dôchodkyňa dostávala len 120 eur mesačne: Živorila celé roky pre chybu úradu, spätne získala takmer 12-tisíc eur

Žena prežila v dobách bývalého komunistického režimu neľahké chvíle. Ako disidentka musela opustiť niekdajšiu ČSSR a presťahovať sa do Švédska, kde sa aj zamestnala, poistila a pracovala. Za dôchodkové poistenie si pritom počas svojho života platila v obidvoch krajinách.

Článok pokračuje pod videom ↓

73-ročná žena žijúca v Beroune v Stredočeskom kraji čelila od prvého dňa poberania dôchodku veľkým finančným problémom, informuje portál Novinky.

Po rokoch práce pri odchode na dôchodok zistila, že Česká správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) jej každý mesiac venuje neveľkú sumu, z ktorej ledva dokáže vyžiť.

Za poistenie, ktoré odvádzala v bývalom Československu, totiž nárok na plnú výšku dôchodku nemala.

Živorila celé roky, žila z ruky do úst

Úrad ČSSZ jej v tej dobe mal priznať dôchodok len za obdobie, počas ktorého dôchodkyňa odvádzala poistenie v Česku. V roku 2010 bola výška jej dôchodku stanovená na sumu 2 940 korún (približne 120 eur) mesačne. Ako informuje ombudsman, úlohou ČSSZ malo byť túto sumu dorovnať aspoň na úroveň minimálnej výšky dôchodku, ako to kážu české predpisy, čo sa však nikdy nestalo.

Žena tak mala v dôsledku nízkeho dôchodku živoriť celé roky. Situáciu sa rozhodla riešiť až vtedy, keď si už z výšky dôchodku nemohla dovoliť zaplatiť ani základné životné potreby.

V kritickej chvíli sa nakoniec obrátila na českého ombudsmana so žiadosťou o prešetrenie celej situácie.

Došlo k obrovskej chybe

Ako sa následne zistilo, dôchodkyňa mala po celé tie roky vypočítanú výšku dôchodku zle. Ombudsman Stanislav Křeček dodal, že za obrovský omyl sú čiastočne zodpovedné aj švédske orgány, ktoré pred rokmi do ČSSZ nezaslali potrebnú dokumentáciu.

Od decembra 2011 sa na ňu vzťahoval zákon o účastníkoch odboja a odporu proti komunistickému režimu. Tento zákon jej mal zaistiť aspoň minimálny dôchodok, čo sa však nestalo.

„Od zníženia výšky starobného dôchodku v roku 2023 mala disidentka opäť dostávať financie, ktoré by dorovnali sumu do minimálnej výšky dôchodku účastníka odboja a odporu proti komunizmu, čo však ČSSZ neurobila. Dopustila sa tým ďalšieho pochybenia. Žena sa tak dostala do ťažkej finančnej situácie,“ opísal situáciu.

Žena tak mala byť za celé tie roky ukrátená o celých 300-tisíc korún (približne 12-tisíc eur).

Tieto peniaze jej mali byť spätne vyplatené a výška jej novej penzie bola upravená na 18 160 korún (približne 724 eur) mesačne.