Dobrý výkon v dvoch tretinách nestačil. Slováci prehrali s Kanadou tretí zápas na šampionáte

Slováci si po úvodných dvoch dueloch pripísali na svoje konto 3 body po výhre nad Francúzskom a tesnej prehre s Nemeckom. Napriek tomu, že Martin Feherváry pricestoval do Fínska už dnes, k tímu sa na zápas proti Kanade podľa predpokladov ešte nepripojil. Naši hokejisti zápas s Kanadou napriek skvelému a nebojácnemu výkonu prehrali 1:5.

V zostave nastalo hneď niekoľko zmien. Do bránky sa postavil Adam Húska, ktorého na striedačke kryl Matej Tomek. V obraných dvojiciach zmeny nenastali, predstavili sa v nich Rosandič s Čerešňákom, Nemec s Ivanom, Grman s Jánošíkom a ako siedmy obranca bol na súpiske písaný Gachulinec.

Útočné trojice boli úplne zmenené. Do prvej formácie ku kapitánovi Tatarovi a Krištofovi pribudol Pospíšil. Regendu a Slafkovského doplnil v druhej formácii Mlynárik, Lantoši s Romanom vytvorili spolu s Adamom Liškom tretiu útočnú trojicu. V poslednej formácií doplnil Tamášiho a Takáča mladučký Adam Sýkora.

Prvá tretina

Hneď v prvej minúte ohrozili Adama Húsku Kanaďania dvomi strelami, no náš brankár ich s istotou kryl. V druhej minúte ukázal svoju rýchlosť Lantoši a po jeho prihrávke mal prvú veľkú príležitosť na skórovanie Liška, jeho strela skončila na ľavom betóne Thompsona.

Už v tretej minúte sme sa ale museli brániť po podrazení Rosandiča. Najväčšiu príležitosť sme si paradoxne vypracovali my po chybe Kanaďanov v našom útočnom pásme. Krištof ukradol puk, nahral Slafkovskému, avšak ten neprestrelil lapačku kanadského brankára. Prvé oslabenie sa nám tak podarilo prežiť bez inkasovaného gólu.

Naša druhá formácia dokázala v siedmej minúte zatlačiť Kanaďanov v útočnom pásme, po skvelej práci Slafkovského mali šancu na strelenie úvodného gólu Regenda s Minárikom, puk ani po mnohých dorážkach neskončil za bránkovou čiarou.

V jedenástej minúte sme si opäť dali nešťastný vlastný gól tak, ako proti Nemecku. Seversonovu strelu si nechtiac dorazil do bránky Jánošík.

Sedem minút pred koncom tretiny sme si po útočnom faule Roya mali šancu zahrať presilovú hru a znížiť stav stretnutia. Tú sme dokázali využiť hneď po šiestich sekundách, Takáčovu strelu tesne pred Thompsonom tečoval Regenda, ktorý si pripísal tretí gól na turnaji.

V šestnástej minúte sme si opäť zahrali presilovú hru po napadnutí Whiteclouda, tá už však taká úspešná nebola. Náš tlak z presilovej hry pokračoval až do konca tretiny, no skóre sa už nemenilo, stav po prvej tretine bol 1:1.

Druhá tretina

Obraz z prvého dejstva sa presunul aj do druhej tretiny, Kanaďanov sme sa nebáli v súbojoch a nepúšťali sme ich do vyložených šancí. V štvrtej minúte ale Rosandič zahral v útočnom pásme vysokou hokejkou, za čo si musel sadnúť na trestnú lavicu až na 4 minúty, kvôli krvi na tvári Comtoisa.

Vyše dve minúty sme sa bránili veľmi dobre a držal nás nad vodou aj Húska. V siedmej minúte sme mali ale opäť smolu, nahrávku Kanaďanov pred bránku za Húsku nešťastne tečoval Slafkovský, v zápase sme si tak strelili už druhý vlastný gól.

Krátko po góle vznikli stopercentné šance na oboch stranách. Tatar netrafil puk do odkrytej bránky, na našej strane zas čaroval Húska, ktorý zneškodnil hneď dve stopercentné kanadské príležitosti. Kanada nás dokázala aj kvôli našim chybám na dlhšiu dobu zatlačiť, naša obrana ale všetky situácie zvládla bez inkasovania.

V 12. minúte roztočili ofenzívny kolotoč aj naši hráči. Začala to štvrtá formácia na čele so Sýkorom v čom pokračovala aj prvá formácia, no gól sa nám nepodarilo streliť. Skvelé zákroky si pripísal aj Thompson, ktorý napodobnil Adama Húsku a zneškodnil nám stopercentnú šancu.

Náš neskutočný tlak vyústil až do presilovej hry, za seknutie si išiel na dve minúty sadnúť na trestnú lavicu Anderson. Hneď po piatich sekundách sa dostal do samostatného nájazdu súper, Húska však spoľahlivo blafák zneškodnil. Presilovú hru sa nám nepodarilo využiť.

Dve minúty pred koncom nám Kanada odskočila o dva góly, po dobrej práci Duboisa, ktorý sa preštrikoval od mantinelu až medzi kruhy a v páde bekendom prekonal Húsku. Po 40 minútach sme tak prehrávali s Kanadou 1:3.

Tretia tretina

Štvrtý gól sme inkasovali už po 68 sekundách, z veľkého uhlu prekonal Húsku Sillinger. Slováci aj naďalej bojovali a snažili sa niečo so zápasom spraviť. Naša aktívna hra vyústila do ďalšej presilovky, za seknutie si šiel opäť na trestnú lavicu sadnúť Anderson. Výhoda o jedného hráča nám vôbec nevyšla, v útočnom pásme sme s pukom na našich hokejkách strávili iba minimum času.

V tretej tretine sme hrali komplikovane v rozohrávke čo využil súper, zo samostatného nájazdu zvýšil v ôsmej minúte stav stretnutia Geekie.

Štyri minúty pred koncom sa do samostatného nájazdu dostal Sýkora, avšak blafák mu nevyšiel a Thompsona neprekonal. Tri minúty pred koncom vyhodil puk mimo hracej plochy Grman, za čo si musel odsedieť dvojminútový trest. Presilovke sme sa dokázali ubrániť.

Do konca zápasu sa už nič výraznejšie nestalo, Slovensko tak prehralo s Kanadou 1:5.

Ďalší zápas odohrá naša reprezentácia v stredu 18. mája o 19:20 proti Švajčiarsku.