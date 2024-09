Dobré správy pre fanúšikov Dunaja, k vašim službám: Markíza má pripravovať ďalší dobový seriál, toto o ňom prezradili

Po úspechu Dunaja, k vašim službám pripravuje Markíza ďalší dobový seriál, ktorý prenesie divákov do minulosti. Nie div, keď je Dunaj medzi divákmi tak veľmi populárny, o čom svedčí to, že momentálne na obrazovkách sledujú už jeho siedmu sériu a tak skoro sa úplného konca seriálu nedočkajú.

Ako informuje portál Mediaboom, seriál Dunaj, k vašim službám je v súčasnosti najsledovanejším seriálom na trhu a v úvode jesennej sezóny sa stal aj najsledovanejším spomedzi všetkých večerných programov. Markíza s jeho nakrúcaním pritom plánuje počítať dovtedy, kým oň bude záujem a minimálne rok 2025 je pre tento seriál istý.

Už sa na ňom pracuje

Počas toho, ako Markíza pracovala na epizódach Dunaja, k vašim službám, vytvárala aj nový seriál, ktorý bude po úspechu Dunaja tiež zasadený do minulosti. Pracovať na ňom pritom začali už v období, kedy sa Dunaj vo svojom prvom roku vysielania naplno rozbehol a získaval obrovský úspech v rámci sledovanosti.

V inom období

Zatiaľ však čo Dunaj je zasadený do obdobia druhej svetovej vojny, nový seriál by sa mohol podľa prvých informácií odohrávať na konci 20. storočia a zamerať sa tak na zmenu režimu. Inšpiráciu by pritom podľa portálu Mediaboom mohla Markíza čerpať z českého seriálu Devadesátky, ktorý sa vysielal v roku 2022.