Dobrá správa pre fanúšičky Nákupných maniačok: Konečne sa dočkali, má to však jeden háčik

Ak ste fanúšičkou relácie Nákupné maniačky, istotne vám neuniklo, že posledných pár týždňov súťažiace nakupovali v sekáčoch. Zmenil sa celý koncept šou, ako aj porotcovia a rozpočet na nákupy, a hoci to zo začiatku znelo zaujímavo, rýchlo sa ukázalo, že to nebude divácka šálka kávy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Svoju nespokojnosť pritom diváčky ani na sekundu neskrývali, ako napovedajú napríklad komentáre pod jedným z príspevkov na oficiálnom profile relácie. „Radosť z pozerania tejto show ste pokazili dosť ľuďom tým, že ste sa presunuli do sekáčov,“ odkázala diváčka. Ďalšia sa hneď pridala: „Tie sekáčske diely nech stopnú, lebo prídu o väčšinu sledovateľov, to je des a hrôza.“ Tretia zas napísala: „Chudák ženy, čo sa tam prihlásia a čakajú, že si nakúpia nové a použiteľné kúsky a oni ich už tretí týždeň pustia do sekáču. Hrozné, nedá sa na to pozerať.“

Konečne sa vrátili

„Ema a Marián sa vracajú do Nákupných maniačok! Akú tému si pre baby pripravili?“ avizovala TV JOJ v príspevku, ktorý okamžite zaplavili nadšené komentáre od fanúšičiek tejto relácie.

„Konečne to znova začnem pozerať,“ okomentovala to s radosťou fanúšička. Druhá sa hneď pridala: „Chvalabohu.“ Tretia zas píše: „Konečne, už sa teším.“ Štvrtá zas bez okolkov skonštatovala: „Konečne zase staré dobré Nákupné maniačky. Má to úroveň. Predchádzajúca séria bol totálny prepadák, podľa mňa.“

Po tom, ako však TV JOJ odvysielala prvú epizódu z tejto staro-novej éry Nákupných maniačok, diváci ostali zaskočení. Predtým totiž maniačky nakupovali v sekáčoch za 200 eur a tento týždeň musia nakúpiť v bežných obchodoch len za 100 eur. Televízia túto skutočnosť oznámila v článku spolu s témou, ktorá znie: „Večera s milionárom za stovku.“ Táto stovka pritom symbolizuje sumu, ktorú môžu pri nákupe minúť.

„Silne pochybujem, že za 100 € sa dá vyskladať celý outfit. Aj keď, keby boli práve výpredaje, tak mooooožno. Ale potom to nebude pre milionára…“ skonštatovala diváčka.

„Ja len dúfam, že pochopia výraz „kultivovane“ a nezvrhne sa to na eskort pre milionára,“ okomentovala ďalšia.

„Za 100 eur by som tam nešla šaškovať,“ krúti hlavou tretia a ďalšia s ňou súhlasí: „Šetria riadne už na súťažiacich. 100 je teda riadne málo.“

Iná zas verí, že to súťažiace zvládnu, no tiež nerozumie logike stojacej za týmto rozhodnutím. Píše: „Tak do sekáča dostali 200 eur a teraz 100? Nechápem, ale podľa mňa sa to za 100 dá zvládnuť…“