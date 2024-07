Do tiel pustil prúd, po ich smrti viedol zvláštne telefonáty: Kramný zabil svoju manželku a dcéru, šokoval celé Česko

Niektoré kriminálne prípady majú tendenciu zaujať širokú verejnosť. Či už je to kvôli ich aktérom, prvku záhadnosti, vplyvu na širokú verejnosť, alebo veľkému pohoršeniu. Jeden takýto prípad sa odohral v roku 2013, kedy sa jedna česká rodinka vydala na zdanlivo idylickú dovolenku do Egypta. Skončilo sa to ale obrovskou tragédiou.

Petr Kramný, ktorý pracoval ako údržbár v automobilke na východe Českej republiky, sa v júli 2013 vydal so svojou ženou Monikou a osemročnou dcérou Klárou na rodinnú dovolenku do egyptskej Hurghady. Rodina sa ubytovala v päťhviezdičkovom hoteli Titanic Palace.

Dovolenka sa však veľmi rýchlo zmenila na nočnú moru a 30. júla 2013 sa v médiách začali objavovať správy o dvoch mŕtvych Češkách v Egypte. Prvotné informácie hovorili o otrave jedlom. Trojica sa údajne deň pred tragédiou necítila dobre, čo potvrdila rodina zosnulej Moniky, píše iDnes.

Viacero nejasností

Už vtedy sa ale začali objavovať nejasnosti a prípad sa zamotával. Rodina mala navštíviť reštauráciu typu a la carte, no podľa príbuzných sa stravovali výhradne v hoteli. Dve bezvládne telá objavil v izbe samotný Kramný, keď išiel v noci na záchod.

Jeho reakcia ale bola zvláštna. Chytil telefón, no nevolal na tiesňovú linku, ale svojej matke a následne kontaktoval poisťovňu. „Som v Egypte na dovolenke a pred chvíľkou som vstal a zistil, že manželka s dcérou sú mŕtve,“ povedal otec rodiny operátorke v poisťovni podľa CNN.

Práve tento telefonát vyvolal množstvo otáznikov. Nebohá matka a jej dcéra totiž mali podľa portálu Extra.cz vysoké životné poistky a krátko po incidente sa začalo špekulovať o tom, že práve to bolo dôvodom ich vraždy. V nemocnici skončil aj samotný Kramný, po krátkom čase bol však prepustený.

„Nemám s tým vôbec nič spoločné, ja som tu prišiel o rodinu, mne sa tu v jednej chvíli zrútil svet. Pre svoju rodinu som žil, dal by som im všetko. Ja som to naozaj neurobil,“ povedal približne týždeň po incidente. Na človeka, ktorý práve prišiel o svoju rodinu, bol vo veci mimoriadne zhovorčivý a počas rozhovorov prekvapivo pokojný. „Ľahol som si vedľa dcéry a hovorím jej, nech sa o kúsok posunie, že mám málo miesta. Chytím ju za ruku a ona bola úplne celá ľadová,“ opísal traumatický zážitok pre ČT24.

Nová príčina smrti

