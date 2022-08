Do roku 2100 nás bude na Zemi o polovicu menej. Nová štúdia naznačuje, prečo svetová populácia zrejme rekordne klesne

Nižšia svetová populácia o vyše štyri miliardy by zodpovedala súčasnému tempu poklesu pôrodnosti. Do konca storočia by len Európa prišla o 400 miliónov, napísal server Les Échos s odkazom na štúdiu britského ekonóma Jamesa Pomerova zo spoločnosti HSBC, informujú Novinky.

Z najaktuálnejších prepočtov OSN vyplýva, že už na jeseň bude na Zemi žiť osem miliárd ľudí. Podľa ekonóma Pomerova začne v nasledujúcich dvadsiatich rokoch počet obyvateľov klesať. „Pravdepodobnosť, že sa počet svetovej populácie začne v nasledujúcich dvadsiatich rokoch znižovať, je oveľa vyššia, než sme pôvodne očakávali,“ hovorí Pomerov.

Prognóza ekonóma je v rozpore s očakávaniami OSN, ktorá počíta s rastom počtu obyvateľov až do roku 2080. Vrchol sa podľa britského ekonóma dosiahne oveľa skôr, a to okolo roku 2043. Miera pôrodnosti totiž prudko klesá, znižuje sa počet pôrodov a populácia starne.

Počet detí na jednu ženu klesá

Vo svete bola priemerná plodnosť žien v minulom roku 2,3 ​​dieťaťa na jednu ženu, uviedla OSN. V roku 1950 to bolo v priemere päť detí. OSN očakáva, že do roku 2050 počet detí na jednu ženu ďalej klesne, a to na 2,1, čo je miera, ktorá by zastabilizovala počet ľudí na planéte. Podľa najnovších prognóz by ale plodnosť mala klesať ešte viac.

Štúdia vysvetľuje klesajúcu plodnosť ekonomickými faktormi. Najmä vo vyspelých krajinách mladé rodiny obmedzujú počty detí z ekonomických dôvodov, napríklad kvôli cenám nehnuteľností. Svoju úlohu zohráva aj vzdelávanie a jednoduchší prístup k antikoncepcii, uvádza štúdia.

„Pokles pôrodnosti je celosvetový, ale v niektorých krajinách, napríklad v subsaharskej Afrike a v Ázii, vedie jej úroveň, aj keď klesá, k nárastu počtu obyvateľov,“ uvádza Pomerov.

Ak bude v Európe pokračovať súčasný trend poklesu pôrodnosti, tak by do roku 2070 mohol mať kontinent polovicu súčasnej populácie, do roku 2100 by prišiel o 400 miliónov obyvateľov, domnieva sa autor štúdie.