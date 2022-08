Vykonala jednoduchý experiment a získala tak uznanie po celom svete. 9-ročné dievča zahanbilo 21 uznávaných liečiteľov

Emily Rosa mala len 9 rokov, no už vtedy jej bolo jasné, že netreba veriť všetkému. Najmä nie ľuďom, ktorí sa vydávajú za liečiteľov a tvrdia, že akékoľvek neduhy vyliečia za pomoci liečivej energie. Stačil jej jediný experiment na to, aby zahanbila dve desiatky „liečiteľov“ a zapísala sa do dejín ako jedna z najmladších osôb, ktorej sa kedy podarilo publikovať vedeckú štúdiu.

V článku sa dozviete aj: kto je Emily Rosa;

ako presvedčila liečiteľov, aby sa zúčastnili jej experimentu;

ako pokus dopadol;

na čo sa šarlatáni vyhovárali.

Vykonala experiment, aký sa nepodaril nikomu inému

V roku 1996 sa len 9-ročnej Emily Rose podarilo niečo, čo sa dovtedy nepodarilo nikomu. Ako píše portál IFL Science, presvedčila množstvo ľudí, ktorí tvrdili, že majú terapeutický dotyk, aby sa stali súčasťou vedeckého experimentu, ktorý mal ich schopnosti overiť. O existencii liečivého dotyku sa dozvedela od svojich rodičov, práve od nich sa naučila skepse a nutnosti informácie vedecky overovať.

Čo vlastne terapeutický dotyk je? Ľudia, ktorí sa vydávajú za liečiteľov, tvrdia, že každý človek má okolo seba energetické pole. Oni dokážu vyliečiť rôzne neduhy tak, že sa človeka priamo nedotýkajú (aj keď sa to volá liečivý dotyk), ale pohybujú rukami tesne nad telom liečeného. Údajne tak manipulujú spomínaným energetickým poľom.

Podľa portálu The Washington Post sa Emily rozhodla, že pravdivosť tvrdení liečiteľov, ktorí trvajú na tom, že to naozaj pomáha, overí za pomoci jednoduchého školského experimentu. V tom čase totiž takéto služby v Amerike, ale aj v iných krajinách ponúkali tisícky „liečiteľov“ a ľudia im boli neraz ochotní zaplatiť poriadne sumy.

Rôzni, viac či menej presvedčiví, šarlatáni sľubovali, že dokážu ľudí zbaviť chronickej bolesti, že ich liečba pomôže rýchlejšie zahojiť rany po chirurgických zákrokoch či popáleniny. Všetko vraj závisí od energetického poľa človeka. To vraj môže byť horúce, studené, ale aj pulzujúce.

Šarlatáni vnímali Emily ako neškodnú školáčku

Z pochopiteľných dôvodov sa liečitelia často vedeckých experimentov odmietali zúčastniť. Emily však vnímali ako neškodnú 9-ročnú školáčku, ktorá sa experimentom len snaží získať dobrú známku v škole. 21 liečiteľov napokon súhlasilo, že jej s pokusom pomôžu. Všetci udávali rôznu dĺžku praxe, od jedného až po 27 rokov „liečenia“.

Rosa vytvorila jednoduchú nepriehľadnú zástenu s dvoma dierami, do ktorej mal každý z liečiteľov strčiť ruky, píše Psychology Today. Liečiteľom prehodila cez hlavu uterák, aby ani náhodou nič nevideli. Emily bola na druhej strane a pri každom z pokusov dala svoju ruku buď nad ľavú, alebo nad pravú ruku liečiteľa.

Úloha liečiteľov bola jednoduchá. Bez toho, aby sa pozerali, mali určiť, či je ruka dievčatka nad ich pravou alebo ľavou rukou. O tom, či dá svoju ruku niekoľko centimetrov nad liečiteľovu pravú alebo ľavú ruku, rozhodoval hod mincou, teda náhoda. Ak by skutočne cítili jej energetické pole, mala by to byť pre nich hračka.

Celkovo bol experiment s 21 liečiteľmi zopakovaný až 280-krát. Šanca, že uhádnu, bola 50 %. To, nad ktorou z ich rúk drží Emily tú svoju, však liečitelia správne uhádli len v 44 % prípadov (v 123 z 280 prípadov). Samozrejme, liečitelia sa okamžite začali vyhovárať a hľadali odôvodnenie pre svoje zlyhanie. Niektorí tvrdili, že experiment musel narušiť energetické polia.

Vyhovárali sa na chlad či iné „problémy“

Ďalší sa vyhovárali na to, že liečiteľ dokáže vyliečiť len toho, kto sa vyliečiť chce a v jeho liečivú silu skutočne verí. Podľa niektorých energetické polia narúšal práve skepticizmus malého dievčatka, ktoré si o nich dovolilo pochybovať. Iní zas tvrdili, že v miestnosti bolo príliš chladno na to, aby energetické pole cítili. Podľa jedného z liečiteľov zas energetické pole odviala zapnutá klimatizácia.

Vďaka tomuto experimentu sa Emily vo veku 11 rokov stala najmladšou spoluautorkou odbornej štúdie. Tá bola v roku 1998 publikovaná pod názvom A Close Look at Therapeutic Touch (v preklade Bližší pohľad na terapeutický dotyk). Ako informuje Journal of the American Medical Association, Emily a ďalší autori v práci konštatujú, že neexistuje žiaden vedecký dôkaz o tom, že liečitelia naozaj dokážu manipulovať energetickým poľom človeka. To znamená, že ich tvrdenia, že liečia za pomoci terapeutického dotyku, nie sú ničím podložené, liečitelia si teda svoje schopnosti len vymýšľajú.

„Ak chodia na kliniky liečiť ľudí, očakávali by ste, že budú energetické pole cítiť po celý čas,“ vyjadrila sa po experimente podľa portálu The Washington Post Emily.