Do Prešova sa prenesie kúsok Bratislavy. Vybudujú tam most podobný Mostu Apollo

Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal s rekonštrukciou mosta na ulici Lesík delostrelcov v Prešove. Je vo veľmi zlom stave a na základe stavebno-technického stavu bol zaradený do šiesteho stupňa poškodenia. Denne po ňom prejde približne 22.000 vozidiel. Rekonštrukcia, súčasťou ktorej je výstavba nového mosta, potrvá do konca októbra. Vyžiada si náklady viac ako 4 milióny eur.

„Ide o jeden z najdôležitejších dopravných uzlov v meste Prešov a ja som rád, že PSK našiel 4 milióny eur, ktoré sú momentálne hradené z úverových zdrojov. Neskôr ich chceme preklopiť do európskych štrukturálnych fondov. Pre nás je kľúčové to, aby sme v krajskom meste zabezpečili plynulú dopravu, jednak pre peších, cyklistov a hlavne pre motoristov,“ uviedol v utorok počas brífingu pri začatí stavby predseda PSK Milan Majerský. Ako doplnil, termín odovzdania nového mosta je 22. október. Nevylučujú ani skorší termín, verí však, že to nebude neskôr.

Lávky, ktoré sú po stranách súčasného mosta, vlastní mesto Prešov. Od apríla 2021 sú uzavreté. „Hrozilo ich zrútenie, lebo most je v stupni šesť, ale lávky sú v stupni sedem. Mesto sa bude spolupodieľať na investičnej akcii odstránením lávok sumou približne 120.000 eur,“ povedal primátor mesta Prešov František Oľha.

Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest PSK Marcela Horvátha bol most postavený v roku 1968. „Pri tomto mostnom objekte nemá zmysel vložiť peniaze do nejakej rekonštrukcie, ktorá predĺži životnosť mosta, dajme tomu, o 20 až 30 rokov, ale je lepšie ho odstrániť a postaviť nový, na ktorom vieme garantovať 100-ročnú životnosť,“ vysvetlil Horváth.

„Prvou etapou, ktorá bude prebiehať v druhej polovici marca a celý mesiac apríl, je preložka inžinierskych sietí. Tá najdôležitejšia a pre nás najťažšia časť je tá druhá, a to je samotná demolácia jestvujúceho mostného objektu. Sme nad železničnou traťou, už máme vybavenú a povolenú výluku na 22 dní so Železnicami Slovenskej republiky. Treťou etapou bude zakladanie novej spodnej stavby mostného objektu a štvrtou je samotná montáž novej oceľovej konštrukcie, ktorá je oblúková, podobná typu Mosta Apollo v Bratislave. Je to 31 metrov dlhá a 23 metrov široká konštrukcia,“ priblížil riaditeľ oblasti východ Metrostav DS, a. s., Ladislav Bačenko.

S rekonštrukciou mosta súvisia i viaceré dopravné obmedzenia. Mesto o nich informuje na svojej webstránke www.presov.sk. „Vzhľadom na to, že cez tento dopravný uzol prejde denne približne 22.000 vozidiel, nebolo možné, aby tento počet vozidiel bol vedený po najbližšej možnej trase alebo najbližšej paralelnej Masarykovej ulici. Takže z tohto dôvodu sa muselo pristúpiť k tomu, aby sa tá doprava rozptýlila a tie obchádzkové trasy sú rôzne, pre rôzne smery,“ dodal odborný referent z odboru dopravy Mestského úradu v Prešove Maroš Kajňák.