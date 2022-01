Do močovej trubice si nastriekal izolačnú penu. Muž sa snažil vyriešiť problém s erekciou svojským spôsobom

Lekári opísali desivý prípad 45-ročného muža. Ten prišiel na lekársku pohotovosť s problémami s močením a tiež krvou, ktorá sa nachádzala v jeho moči. S partnerkou lekárom oznámili, že do močovej rúry často vkladali rôzne predmety ako pomôcku v boji s erektilnou dysfunkciou.

Strekol si penu do penisu

Nešťastný prípad lekári potom opísali v kazuistike publikovanej v Urology Case Reports. Muž so ženou totiž priznali, že pred tromi týždňami pred prijatím do nemocnice, si muž vložil do močovej rúry slamku pripojenú k plechovke s izolačnou penou. Potom údajne neúmyselne stačil plechovku a z nej sa vystrekla izolačná pena, uvádza portál IFLScience.

Po tomto incidente u muža začali problémy s močením a tie sa iba zhoršovali. Bolo preto u neho vykonané CT vyšetrenie a to odhalilo, že sa pena dostala do jeho močovej trubice a do mechúra.

Museli ho operovať

Pacient bol prevezený na cystotómiu, teda na chirurgické otvorenie močového mechúra, vďaka čomu sa podarilo odstrániť veľkú časť peny. Jeho močová rúra však bola zúžená, pravdepodobne v dôsledku aj iných predmetov, ktoré si do nej vkladal. To ale znamenalo, že penu z nej týmto spôsobom nedokázali úplne odstrániť. Museli sa do nej dostať cez perineum, teda cez hrádzu. Vďaka tomu sa podarilo odstrániť aj zvyšnú penu, avšak jeho močová rúra bude potrebovať ďalšie operácie, aby fungovala tak, ako má.

Pri takýchto prípadoch sa zvažuje aj psychiatrické vyšetrenie, keďže mnohí pacienti s týmto problémom sú recidivisti. Pacient opisovaný v lekármi je bezdomovec a keďže predtým takúto pomoc nevyhľadal, nebol poslaný ani na psychiatriu. Bola mu však odporučená, aby sa niečo také u neho už neopakovalo.