Do Európy prichádza Cháron. Vlna obrovských horúčav bude atakovať rekordy, nevyhne sa jej ani Slovensko

Časti južnej Európy a severozápadnej Afriky trápi vlna horúčav. Očakáva sa pritom, že v najbližších dňoch teploty v niektorých častiach Španielska, Francúzska, Grécka, Chorvátska a Turecka prekročia 40 stupňov Celzia. Ako referuje spravodajský web BBC, na niektorých miestach môžu udrieť rekordné teploty.

Neznesiteľné horúčavy

V Taliansku by teploty mohli dosiahnuť až 48,8 stupňa Celzia, pričom pre desať miest vrátane Ríma, Bologne a Florencie už vydali červené varovanie. V utorok zomrel po kolapse na severe Talianska 44-ročný muž. Skolaboval vo chvíli, keď maľoval prechody pre chodcov v meste Lodi neďaleko Milána. Po prevoze do nemocnice zomrel. „Čelíme neznesiteľnej vlne horúčav,“ napísal na Twitteri taliansky politik Nicola Fratoianni.

Vlna horúčav Kerberos by mala v najbližších dňoch priniesť extrémne podmienky. V Španielsku už niekoľko dní panuje dusno s teplotami až 45 stupňov Celzia, pričom nočné teploty tam neklesli pod 25 stupňov Celzia. Satelitná snímka zaznamenaná misiou Copernicus Sentinel odhalila, že teplota v suchej oblasti regiónu Extremadura v utorok dosiahla až 60 stupňov Celzia.

Podľa britských meteorológov teploty kulminujú v piatok, no BBC Weather tvrdí, že veľké oblasti južnej Európy by mohli zaznamenať teploty od 40 do 45 stupňov Celzia, a možno aj vyššie. Horúčavy zasiahnu aj strednú Európu a napríklad v Prahe sa podľa BBC Weather v sobotu očakáva teplota až 36 stupňov Celzia.

Talianski meteorológovia už teraz varujú, že po vlne horúčav Kerberos príde ďalšia s menom Cháron. Tá vytlačí teploty až na 43 stupňov Celzia v Ríme a možno až 47 stupňov Celzia na ostrove Sardínia. Najvyššiu teplotu v Európe 48,8 stupňa Celzia zaznamenali v auguste 2021 pri Syrakúzach na talianskom ostrove Sicília.

Krátke ale intenzívne

Nasledujúce dni však budú mimoriadne horúce aj na Slovensku a zrejme bude prekonaný tohtoročný teplotný rekord. „Už dnes sa na našom území očakávajú teploty, ktoré sa budú šplhať nad hranicu +30 °C. Počas soboty bude už pekelne horúco a teploty sa nad +30 °C dostanú hneď na viacerých miestach. Na západe a juhu môže byť až +34 °C,“ informuje iMeteo.

Najteplejšie by ale malo byť v nedeľu, kedy by teplomery mohli na niektorých miestach ukazovať až +37 °C. V pondelok populudní sa však už na oblohe objavia mraky a prídu prvé búrky, ktoré budú následne pokračovať aj v ďalších dňoch.