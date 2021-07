Do Európy mieria extrémne horúčavy. Teploty vystúpia na 50 stupňov, vyskytnúť sa môže aj vietor “jugo”

Vlna extrémnych horúčav okolo 40-45 stupňov Celzia, ktoré sa môžu vyšplhať až na 50 stupňov, hrozí v nasledujúcich dňoch vo viacerých krajinách južnej Európy. S odvolaním na Nemeckú meteorologickú službu (DWD) o tom vo štvrtok informoval na svojom webe časopis Focus.

Mimoriadne horúčavy zasiahnu podľa predpovedí DWD celé južné Taliansko – najmä Sicíliu a Sardíniu –, ako aj Grécko, Albánsko, Severné Macedónsko, Bulharsko, Rumunsko a Turecko. Meteorológovia zatiaľ nevedia odhadnúť, ako ďaleko na sever sa vlna horúčav dostane a či postihne aj Chorvátsko a Maďarsko.

Padnúť môžu teplotné rekordy

Teplotný rekord z 10. júla 1977 by mohol byť prekonaný napríklad v gréckej metropole Atény. Zaznamenali tam vtedy 48 stupňov Celzia, čo je dosiaľ najvyššia nameraná teplota v Európe. V Turecku hrozia horúčavy až do 50 stupňov.

Ako priblížila pre spravodajský portál Novinky.cz meteorologička Dagmar Honsová, do uvedených oblastí má doraziť i vietor nazývaný jugo, ktorý so sebou prinesie okrem horúceho vzduchu aj “veľké množstvo piesku a prachu zo Sahary”. “Je teda možné, že sa tam vytvorí akási prachová clona, ktorá slnečné lúče neprepustí a teploty sa k 50 stupňom nedostanú,” povedala.

Extrémne horúce dni by mali trvať približne týždeň, neskôr totiž začne do uvedených oblastí prúdiť chladnejší vzduch zo severu. Nebezpečné sú horúčavy nielen z hľadiska zdravia, ale aj pre riziko vzniku lesných požiarov. Už teraz zaevidovali na juhu Európy 2,5-krát viac požiarov, než je ich priemerný počet. Zvyčajne do konca júla vypukne 419 požiarov, avšak tento rok ich už je vyše 1000.