Do domu strelca z Prahy sa niekto vlámal. Nehnuteľnosť teraz musí polícia preventívne strážiť

Do domu strelca v Prahe sa niekto vlámal. Polícia preto musí dom v obci Hostouň preventívne strážiť, informuje portál Novinky.cz. Polícia eviduje jedno vlámanie do domu a jeden pokus o vlámanie. To, či pri incidente vznikli nejaké škody alebo boli odcudzené nejaké predmety, polícia komentovať nechcela.

K útoku v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe došlo 21. decembra popoludní. Študent tam na mieste zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník napokon zastrelil aj sám seba.

Ešte pred streľbou v Prahe zabil doma aj svojho otca. Neskôr sa ukázalo, že študent bol aj vrahom muža a bábätka, ktorých zastrelil necelý týždeň predtým v Klánovickom lese na východnom okraji Prahy. Páchateľ mal zbrojný pas a legálne vlastnil niekoľko zbraní.