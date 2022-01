Do 11-ročného dievčaťa nalievali alkohol a dobili ho do bezvedomia. Partia detí si to navyše celé natáčala

Neuveriteľný prípad dnes otriasol Slovenskom. Partia 14 až 16-ročných detí mala surovo zmlátiť a vyzliecť iba 11-ročné dievča, do ktorého predtým naliali veľké množstvo alkoholu. O prípade ako prvý informoval Denník Nový Čas a následne sa mu venovala Televízia Markíza.

K šokujúcej udalosti došlo ešte 2. januára v obci Miloslavov v seneckom okrese. Partia tínedžerov popíjala na ulici, keď obeť tohto ohavného činu nechtiac vyliala jednej zo svojich kamarátok pohár s nealkom. To malo skupinu vyprovokovať a obrátili sa proti nej.

Celé to bolo za trest

Za trest do nej začali liať alkohol a uštedrili jej niekoľko rán do brucha, hlavy, nosa a hrudníka. Celé si to navyše nahrávali na svoje mobilné telefóny. Hlavná aktérka tohto ohavného skutku, ktorá je údajne dcérou policajtky, začala následne obeť vyzliekať a fotiť. Pomoc jej privolali až keď bolo dievča úplne bezvládne a zvracalo krv.



Pôvodne ju ale chceli nechať na mieste a zničiť všetky stopy. Policajti už podľa informácií Markízy deti vypočuli a zaistili im mobily. Keďže sú aktéri starší ako 15 rokov, hrozí im trestnoprávna zodpovednosť.

„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci vyšetruje okolnosti napadnutia maloletého dievčaťa, ku ktorému malo prísť v priebehu dňa 02. 01. 2022 v Miloslavove. Vzhľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie nebudeme zverejňovať,“ povedal hovorca Krajskej polície v Bratislave Michal Szeiff. Obeť skončila v nemocnici, no mala by byť v poriadku.

Nešlo o prvý podobný incident

„Pýtala sa poobede von so spolužiačkami. O piatej mi ešte písala, potom sme sa jej už nevedeli dovolať,“ prezradila šokovaná matka 11-ročného dievčaťa. K incidentu prišlo v areáli bývalého družstva.

Podľa slov matky jej dcéra neplánovala piť, no ostatní do nej násilne nalievali alkohol, až kým ho nebola nútená prehltnúť. Následne malo dôjsť k násilnostiam, vyzlečeniu a foteniu obete. „Keď jej fotili vagínu, tak tam jej bolo vidieť ruku. Ona sa nám začala vyhrážať tým, že my z toho nebudeme mať aj tak problémy, pretože ona má mamu policajtku,“ uviedla jedna zo svedkýň incidentu.

Videá z útoku sa začali šíriť po sociálnych sieťach a deti si ich medzi sebou posielajú. Zdrvená obeť v rozhovore s Kristínou Kövešovou so smutným hlasom povedala, že do svojej školy už určite nepôjde, čo je pochopiteľné. Znepokojujúca je aj informácia, že údajne nešlo o prvý podobný incident. Skupina už na deti útočila aj v minulosti.

Ak sa ocitnete v krízovej situácii, vždy sa je na koho obrátiť a hľadať odbornú pomoc. Bezplatnú pomoc prostredníctvom mailu, chatu či telefónu poskytne napríklad Krízová linka pomoci (IPčko). Obrátiť sa môžete aj na Linku dôvery Nezábudka (0800 800 566) alebo Linku detskej istoty LDI (116 111).