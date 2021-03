Dnes by mali hlasovať o predĺžení núdzového stavu aj zákazu vychádzania. Čo bude nasledovať, ak ho neschvália?

V piatok 19. marca sa na Slovensku končí núdzový stav a tým pádom aj zákaz vychádzania. Predĺženie núdzového stavu by malo byť predmetom najbližšieho rokovania vlády, ktoré by sa malo uskutočniť už dnes.

Kabinet na rokovaní 5. februára predĺžil núdzový stav do 19. marca. Ten sa totiž predlžoval od 8. februára na 40 dní. Kabinetu však podľa nedávno schválenej legislatívy musia tento krok ešte potvrdiť členovia zákonodarného zboru, teda poslanci Národnej rady, a to do 20 dní od jeho predĺženia. Poslanci 26. februára 83 hlasmi odsúhlasili predĺženie núdzového stavu. Ak by sa nepredĺži, skončil by aj zákaz vychádzania.

Predĺžiť núdzový stav je potrebné

Odborníci, epidemiológovia, hygienici, analytici aj virológovia odporúčajú núdzový stav predĺžiť, pretože je to potrebné. Uvoľňovanie opatrení, prípadne zrušenie zákazu vychádzania by mohlo mať za následok návrat k horšej epidemiologickej situácii.

Témou dnešných dní je však koaličná kríza, preto ešte nie isté, či sa núdzový stav predĺži a koľko poslancov bude hlasovať za. Niektorí už totiž avizovali, že predĺženie nepodporia. Napriek tomu, že sa situácia s koronavírusom na Slovensku mierne zlepšuje, hospitalizovaných je stále veľa pacientov a rovnako máme aj veľa úmrtí.

Dočasný minister zdravotníctva Eduard Heger včera na tlačovej besede povedal, že pandemická komisia považuje za nevyhnutné predĺžiť núdzový stav. Po predĺžení núdzového stavu podľa Hegera volajú ľudia z nemocníc, samospráv či ministerstva vnútra. Predpokladá, že na vláde by s jeho schválením nemal byť problém. Tvrdí, že jeho zrušenie by prispelo k nárastu počtu úmrtí. “Verím tomu, že ak si každý poslanec uvedomí, o čom hlasuje, nemôže núdzový stav nepodporiť,” uviedol na margo hlasovania o tejto otázke v parlamente.

Na čo slúži núdzový stav?

V čase núdzového stavu môže štát v zmysle platného zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas, napríklad teda aj zákazom vychádzania. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní.

Núdzový stav by mal byť predovšetkým využitý na ukladanie pracovnej povinnosti na zaistenie zdravotnej starostlivosti či na reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok. Tiež na prijatie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Dôvodom je obmedzenie mobility, a tým pádom aj sociálnych kontaktov, čo vláda považuje za jeden z najúčinnejších spôsobov obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19.