Divoké počasie stále pokračuje, zajtra by mohlo snežiť aj v nížinách. SHMÚ vydal výstrahy prvé stupňa

V sobotu sa na väčšine Slovenska môže vyskytnúť silný vietor, snehové záveje a jazyky a vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Silný vietor sa môže vyskytnúť v celom Trnavskom a Bratislavskom kraji, okresoch Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Poprad, Kežmarok, Brezno, Rožňava, Košice mesto a Košice okolie, Prešov, Vranov nad Topľou, Trebišov a Michalovce. Výstraha platí do 16.00 h, najmä pre okresy na východe Slovenska platí do 20.00 h.

Snežiť by malo nad 200 m n.m.

Pred snehovými jazykmi a závejmi varuje SHMÚ v celom Žilinskom kraji, okresoch Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Banská Bystrica a Brezno. Platnosť výstrahy je do 18.00 h. „Najmä v polohách nad približne 600 metrov sa očakáva tvorba snehových jazykov. Predstavuje to potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ uviedli meteorológovia.

Portál iMeteo zároveň informuje, že v priebehu noci sa výrazne ochladí a sneženie by mohlo prísť aj do nížin. „Zhruba niekde v oblasti severu Nitrianskeho kraja a na hranici Trnavského a Trenčianskeho kraja sa bude nachádzať hranica medzi dažďom a snehom. V Trnave síce môže pršať, ale v Novom Meste nad Váhom už môže snežiť,“ informuje web. Snežiť by malo nad 200 m n.m. Pozor si treba dať aj na poľadovicu, ktorá sa bude vyskytovať na cestách.

Na vietor na horách si treba dávať pozor v takmer celom Žilinskom kraji, okresoch Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Gelnica, Košice okolie, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina a Vranov nad Topľou. Výstraha platí do 15.00 h, resp. 16.00 h.

Zároveň platí aj hydrologická výstraha v okrese Michalovce. „Vzhľadom na spadnuté zrážky a vzostup vodných stavov u nás a na ukrajinskej časti povodia je predpoklad vzostupu vodných hladín na Latorici, s možnosťou dosiahnutia, resp. prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížil SHMÚ.