Divné polohy, utrápené výrazy aj zvuky: Najhoršie sexuálne scény vo filmoch, z ktorých vám bude do smiechu

Pri rozkvite kinematografie boli prvé sexuálne scény zahalené rúškami tajomstva, ktoré v divákoch vyvolávalo obrovskú zvedavosť. Dnes je už ale všetko inak a režiséri nemajú problém ukázať ani to najintímnejšie zo vzťahov. Nie vždy to však vyjde podľa ich predstáv.

K vytvoreniu dobrej eroticky ladenej scény vo filmoch je nutné režisérske majstrovstvo aj talentovaní herci, ktorí nemajú problém zahrať autenticky ani milostný akt. Môže sa to zdať jednoducho, ale za niekoľkými sekundami sexu vo filme môžu byť aj týždne práce a spoločných rozhovorov tvorcov. Náš článok o najhorúcejších a najlepších sexuálnych scénach vo filmoch nájdete priamo tu:

To však nie je prípad týchto filmov, kde to vo výsledku nedopadlo vôbec dobre. Toto sú najhoršie sexuálne scény z filmov, pri ktorých sa dobre zabavíte.

The Room (2003)

The Room je klasikou medzi zlými filmami, pri ktorom, aj keď si uvedomujete jeho chyby, môže váš očariť a poriadne rozosmiať. Režisér a scenárista Tommy Wiseau napísal hlavnú postavu presne na seba a aj ju sám stvárnil.

Je to film, ktorý si jednoducho musíte pozrieť a buď si ho zamilujete alebo nie, nič medzitým neexistuje. Herecké výkony sú zlé, dialógy komické a inak to nie je ani pri šteklivých sexuálnych scénach. Už hneď v úvode vidíme po vankúšovej bitke pokus o veľmi dlhú erotickú scénu, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na odhalenie kriviek hlavného hrdinu. Nechýbajú sviečky ani lupene ruží.

To však nie je tá úplne najhoršia sexuálna scéna, ktorú tento film ponúka. Tá prichádza až v prípade predstierania sexu jeho kamaráta, ktorý si to podľa výrazu tváre užíva skôr, než vôbec k niečomu dôjde. Navyše, pri všetkých eroticky ladených scénach v tomto filme akoby herci aj tvorcovia úplne zabudli na stavbu ľudského tela a porušujú všetko, čo je v tomto prípade možné.

Showgirls (1995)

Nevydarenú sexuálnu scénu obsahuje aj jeden z najznámejších filmov v kategórii erotickej drámy, Showgirls režiséra Paula Verhoevena, ktorého ďalšie snímky ako Základný inštinkt či Elle sú vám určite dobre známe.

Hovoríme o scéne v bazéne, kde medzi postavami dôjde k intímnemu styku. Ak si však predstavujete veľkú romantiku uprostred noci pod holým nebom, nie je to celkom tak. Keď sa na ňu pozeráte, všetky pocity okrem intenzívneho smiechu idú do úzadia.

Herci sa do svojich úloh vžili až natoľko, že to vyzerá, že herečka Elizabeth Berkley dostala epileptický záchvat. Namiesto intímností sa pozeráme na to, ako ju hádže do vody ako posadnutú. Túto scénu dokonca prirovnávajú k sexu delfínov.

Káčer Howard / Howard the Duck (1986)

To najbizarnejšie, čo v tomto rebríčku nájdete, je jednoznačne “vzťah” krásneho dievčaťa a káčera. Áno, čítate správne. Toto dobrodružné sci-fi ukazuje v hlavnej úlohe káčera Howarda, ktorý sa náhodou dostane z kačacieho sveta do toho ľudského. Prekvapivo, tieto svety sú si dosť podobné.

Keď však dôjde ku scéne v posteli, nie je úplne jasné, či má byť divák pobúrený alebo to, čo vidí, brať s humorom. Najprv sa ho herečka dotýka na rôznych partiách tela, čo mu je zjavne príjemné a potom vidíme scénu za zatiahnutým závesom. Našťastie, je prerušená.

Zabi ma nežne / Killing Me Softly (2002)

Od nie veľmi vydareného filmu sa nedajú očakávať geniálne zrežírované intímne scény. V tomto prípade však kreativita tvorcov presiahla hranice a značne podcenili svoje schopnosti.

Muž obmotá ženu do dlhej stuhy, obviaže jej ju okolo hrdla a zjavne ju chce pri akte jemne škrtiť. Keď k tomu dôjde, nevyzerá to, že by jej škrtiaca stuha na krku ubližovala. Napokon po dlhej scéne zostáva dvojica obmotaná v stuhách, ktoré boli koniec koncov úplne zbytočné a nevytvorili ani želaný originálny efekt. Práve naopak.

Mrcha učiteľka / Bad teacher (2011)

Kým niektorí diváci dokážu oceniť humor tejto komédie, ďalší ju po pár minútach vypnú a nedopozerajú do konca. Každopádne, ak by ste si pri vášnivej scéne Cameron Diaz a Justina Timberlakea mysleli, že bude stáť za to, nie je to celkom tak.

Hovoríme konkrétne o sekvencii, kde ku sexu ani nedôjde, napriek tomu je Timberlake viac než uspokojený. Diváci sa cítia podobne ako Cameron Diaz a chcú, aby to čo najrýchlejšie skončilo.

Mapy ku hviezdam / Maps to the Stars (2014)

A ako by to fungovalo v podaní hereckej dvojice Julianne Moore a Robert Pattinson? Možno keby bola táto scéna napísaná lepšie, tak by bol aj výsledok iný.

Takto sledujeme ako Moore dáva svojmu šoférovi limuzíny, v podaní Pattinsona, sexuálne návrhy. Napokon sa na seba v aute vrhnú. Celá scéna pôsobí veľmi neprirodzene a ťažko jej uveriť. Hrdinovia napriek všetkému vyzerajú, že je pre nich väčším trápením než pôžitkom.

Päťdesiat odtieňov sivej / Fifty Shades of Grey (2015)

Táto filmová sága je zrejme určená veľmi špecifickému publiku. Ak do neho nepatríte, je veľká pravdepodobnosť, že tejto hriešnej romantike neprídete na chuť. Je plná klišé, ktoré sme už videli mnohokrát, čo má však pritiahnuť divákovu pozornosť, je úchylka hlavného hrdinu.

Nie je však rozvinutá dostatočne originálne, a tak sa zostávame pozerať na ďalšie scény plné klišé. Ako napríklad zviazanie očí, pripútanie a prechádzanie kockou ľadu po ženskom tele.

Základný inštinkt 2 / Basic Instinct 2 (2006)

Sexuálne hrátky v aute počas jazdy vo filmoch sú kapitolou samou o sebe. Pokračovanie Základného inštinktu začína scénou jazdy v rýchlom aute, ktoré šoféruje herečka Sharon Stone. Vedľa nej sedí anglický futbalový útočník Stan Collymore.

Svoju jazdu sa rozhodnú spríjemniť si a dopriať si vlastný pôžitok a uspokojenie. Auto však neustále zrýchľuje, Stone stráca pozornosť a scéna končí tragédiou. A rovnako vyznieva aj celé jej prevedenie.