Reálny sex, orgie aj dlhé intímne zábery. 10 najhorúcejších a najlepších sexuálnych scén vo filmoch

Sex vo filmoch je kapitolou samou o sebe. Kým sa ho niektorí režiséri a tvorcovia snažia vtlačiť aj tam, kde sa nehodí, iba aby čo najviac upútali či šokovali, ďalší si dajú záležať a jednu takúto sekvenciu vymýšľajú a realizujú aj niekoľko dní. Dnes sa pozrieme na tú druhú skupinu a celkovo na 10 najlepších sexuálnych scén, ktoré v kinematografii nájdeme.

Pri zostavovaní rebríčka sme vychádzali aj z poradia magazínu Esquire, ktorý vybral 50 najvzrušujúcejších filmových scén všetkých čias. My sme išli predovšetkým po kvalitných filmoch, ktoré ponúkajú oveľa viac dôvodov, prečo by ste ich mali vidieť. O tom svedčia aj ich pozitívne hodnotenia.

Slnovrat / Midsommar (2019)

ČSFD: 67 %

IMDb: 7,1/10

Skvelá snímka odohrávajúca sa v Škandinávii počas slnovratu, ktorý sa tu koná raz za 90 rokov. Napriek tomu, že sa kategorizuje aj ako horor, dá sa vnímať aj ako vzťahová dráma, ktorá sa premení v skutočné peklo a pomôže obom partnerom prehodnotiť ich vzťah.

V tomto prípade by sme chceli upriamiť pozornosť na rituálnu sexuálnu scénu plnú nahoty, ktorá je však veľmi estetická a silná. Jej vznik trval celé dva týždne.

Pianistka / La Pianiste (2001)

ČSFD: 73 %

IMDb: 7,5/10

Pri tomto filme definitívne zabudnete na Fifty Shades of Grey a všetky jeho nezmyselné pokračovania a prostredníctvom kvalitnej kinematografie spoznáte, ako skutočne vyzerá sadomasochizmus.

Hlavná hrdinka je na jednej strane váženou profesorkou na konzervatóriu, na druhej musí vymýšľať, akými spôsobmi ukojí svoje, častokrát aj zvrátené sexuálne chúťky. Či to bude voyerizmus a pozorovanie milencov alebo drsné porno. Niekedy však zájde aj ďalej, až k vlastnému ubližovaniu si. Čo sa stane, keď nadviaže bližší kontakt s jedným zo svojich študentov?

Čierna labuť / Black Swan (2010)

ČSFD: 81 %

IMDb: 8,0/10

Psychologický triler, ktorý patrí medzi to najlepšie vo svojom žánri sa môže pochváliť aj poriadne horúcimi sexuálnymi scénami, ktoré sa odohrávajú medzi herečkami Natalie Portman a Milou Kunis.

Celý film je vynikajúci a inak to nemohlo dopadnúť ani v sexuálnych sekvenciách. Napriek tomu, že na plátnach pôsobia dokonale, Natalie Portman neskôr uviedla, že jej ich nakrúcanie nebolo príjemné, pretože sú s Milou Kunis dobrými kamarátkami.

Základný inštinkt / Basic Instinct (1992)

ČSFD: 83 %

IMDb: 7,0/10

Film, ktorý vyvolal množstvo kontroverzie, kvôli otvorenému ukazovaniu sexuality. Jeho tvorcom skutočne nevadilo prekračovať hranice a vo výsledku je to cítiť.

Spomeňme si napríklad dnes už ikonickú scénu Sharon Stone v minisukni na stoličke alebo samotné, veľmi autentické sexuálne hrátky s kolegom Michael Douglasom.

9 a 1/2 týždňa (1986)

ČSFD: 63 %

IMDb: 6,0/10

V tomto rebríčku má nepochybne miesto snímka, ktorá je založená na vášnivom príbehu dvojice, ich stretnutí a vzťahu – takmer výlučne sexuálnom.

Hlavní hrdinovia pri nakrúcaní nevedeli, čo presne sa bude v ich scénach odohrávať, preto sú z veľkej časti improvizované a boli prekvapením aj pre druhú stranu priamo pri ich vzniku. Vo všetkých sexuálnych scénach však herečku Kim Basinger zastupovala dablérka.

Hanba / Shame (2011)

ČSFD: 72 %

IMDb: 7,2/10

Vo filme Hanba nie je sex iba prostriedkom na zvýšenie svojej atraktivity. Je dôležitým prvkom pre celý príbeh a samotnú hlavnú postavu, ktorú stvárnil herec Michael Fassbender.

Napriek tomu, že má výbornú prácu, je dobre zabezpečený, žije v New Yorku a môže mať všetko, čo si zmyslí, jeho frustrácia vrcholí v závislosti na sexe. Zaujímavosťou je, že hotel, ktorý vo filme vidíme je preslávený tým, že jeho návštevníci si obľubujú ukájať svoje sexuálne chúťky na obrovských oknách siahajúcich od podlahy až po strop miestnosti. Presne takúto scénu vidíme aj vo filme.

Život Adéle / Blue Is the Warmest Colour (2013)

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,7/10

Jedným z filmov, pri ktorého natáčaní si dali extra záležať na sexuálnych scénach je oceňovaný Život Adéle. Nakrúcanie jednej z nich trvalo aj desať dní a režisér Abdellatif Kechiche viedol rozhovory o tom, či je zachytená správne.

Snímka sa inak sústreďuje na milostný vzťah dvoch mladých žien, od ich stretnutia a intenzívnych začiatkov, až po problémy, ktoré môžu vzťah postretnúť.

Daj mi tvoje meno / Call Me by Your Name (2017)

ČSFD: 79 %

IMDb: 7,9/10

Letná romanca odohrávajúca sa v horúcom Taliansku prináša nezvyčajný a skutočne krásny príbeh Elieho a Olivera. Spolu so skúmaním ich sexuálnej orientácie sledujeme homosexuálne scény, ktoré by sa nie všetci režiséri odvážili dať do svojho filmu.

Luca Guadagnino však zachytil atmosféru letných lások so všetkým, čo k tomu patrí a ukázal, ako vyzerá bez rozdielov pohlavia. Upozorňujeme, že na scénu s broskyňou už nezabudnete.

Love (2015)

ČSFD: 62 %

IMDb: 6,1/10

Režisér Gaspar Noé je je majster pri vytváraní vizuálne podmanivých scén. Presne také sú aj erotické sekvencie, z ktorých napätie medzi postavami prechádza pri sledovaní aj na diváka.

Snímka Love prináša dlhé zábery na sex ústrednej dvojice alebo trojice, ktoré však ani na moment nepôsobia vulgárne alebo lacno. A to ani napriek tomu, že by sa o ich hranici s pornografiou dalo polemizovať. Samotné scény boli prirodzené a herci mali pri nich reálny sex.

Spaľujúca vášeň / Eyes Wide Shut (1999)

ČSFD: 79 %

IMDb: 7,4/10

Rebríčku filmov s najvášnivejšími erotickými scénami musí jednoznačne dominovať snímka režiséra Stanley Kubricka, v hlavných úlohách s kúzelnou Nicole Kidman a Tomom Cruisom. Keď stvárnili hlavné úlohy v tomto erotickom psychologickom trilery, boli aktuálne manželia.

Najhorúcejšie chvíle však nastávajú, keď sa hlavný hrdina ocitne na rituáli a s ním spojených sexuálnych orgiách. Tieto scény pôsobia veľmi esteticky aj tajomne. Zaujímavosťou je, že množstvo postáv, ktoré vidíme na orgiách, sú iba počítačovým výtvorom. Na výslednom dojme vám to však neuberie.