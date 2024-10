Diváci zmenili názor na jedného z farmárov. Majú však obavy, že sa zopakuje scenár z predošlých sérií Farmy

Prešlo niekoľko týždňov a diváci okrem intríg, tvrdej práce a románikov mohli na Farme vidieť aj päť duelov. Rozlúčili sa tak už s viacerými súťažiacimi, zatiaľ čo postupne odhaľovali charaktery tých ostatných.

Článok pokračuje pod videom ↓

Pred pár týždňami sme vás informovali, že diváci Farmy majú od začiatku svojho favorita. V tom čase totiž najviac držali prsty práve Hokuovi, ktorého obdivovali pre jeho pracovitosť a prirovnávali ho k Adamovi, ktorý je na Farme už druhýkrát. Obávali sa však, že ho budú ostatní súťažiaci považovať za príliš silného konkurenta a pokúsia sa ho zbaviť. Teraz zas majú obavy o svojho nového favorita.

Majú nového favorita

Hoci stále veľa ľudí ostáva vernými fanúšikmi Hokua, priazeň divákov si za posledné týždne azda najviac získal Peťo.

„Peťo je super človek,“ vyjadril svoj názor v diskusii jeden divák. Ďalšia diváčka sa hneď pridala: „Peťo je skromný a slušný človek… veľmi mu fandím.“ Iná sa zas rovno rozhodla aj vysvetliť, prečo práve tento farmár je jej favorit. Napísala: „Peter je fajn, príjemný a nerieši intrigy a aspoň zatiaľ nepreháňal s alkoholom.“

V komentároch sa tiež objavovali diváci, ktorí rovno napísali, že chcú, aby vyhral. Napríklad, komentáre: „Veľmi prajem Peťovi výhru.“ a „Aj ja prajem výhru Petrovi.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

Napriek tomu, že mnohí ľudia fandia Petrovi, rovnako tak sa aj obávajú, že Farmu nakoniec nevyhrá. Presvedčili sa o tom totiž počas sledovania tejto šou počas rokov.

„Takí ako Peter, žiaľ, Farmu nevyhrávajú,“ skonštatovala diváčka. „Takí vo Farme nevyhrávajú,“ súhlasil ďalší.

„Aj ja mu prajem výhru, no keď ste pozerali aj ostatné Farmy, málokedy vyhral ten, kto najviac robil, alebo nerobil intrigy,“ pridala sa tretia.

Boja sa, že mu šancu na výhru skazí Stanka

Okrem toho, že sa diváci boja, že Peťovi šancu na výhru skazí jeho poctivý charakter, obávajú sa, že by jeho koniec mohol prísť ešte skôr. Prejavila o neho totiž záujem Stanka.

„Jediný solídny úprimný človek na farme je Peter. Ja len dúfam, že ho Stanka nedostane do svojich pazúrov,“ skonštatovala komentujúca.

„Akurát Stanka by mala dať Petrovi pokoj, lebo mu to pokazí. Opäť hľadá v ďalšom chlapovi fotra, presne tak ako to hovorila Miša v ich Farme. Zlé vzťahy s otcom sa na nej podpísali,“ píše ďalšia.

„Stana je prefíkaná. Na každej Farme hľadá chlapa, čo ju podrží. Je to dobrá herečka,“ zhodnotila tretia.

„Peter je môj favorit od začiatku. Prajem mu výhru, ale mal by dať „ruky preč“ od Stanky, lebo už sa mu začína „dostávať pod kožu“, a to neveští nič dobré,“ uzavrela štvrtá.