Diváci si myslia, že na Farme zasiahla produkcia. To, že súťažiacim dali scenár, mal prezradiť tento detail

Farma sa čoraz viac približuje ku koncu a hoci je oveľa menej farmárov, ako bolo na začiatku, ešte len teraz začínajú vznikať skutočné intrigy a konflikty. Diváci sa pritom začínajú sťažovať na správanie mnohých farmárov a neboja sa im odkázať, čo si skutočne o ich činoch myslia.

Nedávno sme vás v článku informovali, že ľudí vytočilo, ako sa farmári zachovali ku Kláre po tom, ako sa stala farmárkou týždňa. Odmietli ju totiž počúvať, nechceli pracovať a neustále hľadali dôvody na konflikty. Klára pritom len plnila Hruškove prianie po tom, ako vypadol a divákom sa naopak jej rozhodnutia ako farmárky týždňa pozdávali.

Myslia si, že to nemal z vlastnej hlavy

Keďže ľudia boli pobúrení najmä zo správania Petra, ktorého mali predtým medzi favoritmi na víťaza, nie div, že pozorne začali sledovať jeho ďalšie správanie. O to viac sa im nepozdávalo, keď náhle otočil kabát a Kláre sa ospravedlnil. Podľa divákov to bolo také náhle, že začali pochybovať, či to mal z vlastnej hlavy.

„Petrovi to poradila produkcia, aby sa ospravedlnil? Neverím mu už ani slovo. Ukázali ste sa. To už nezmažete. My nezabúdame,“ stálo v príspevku, ktorý rozprúdil diskusiu o tom, či na Farme zavážil scenár, alebo farmári otočili správanie voči Kláre sami od seba.

„Presne tak, teraz sa všetci pomaličky ospravedlňujú, lebo už ich niekto musel upozorniť a týmto si už svojich fanúšikov a sledovateľov stratili. Len veľká faloš z vás ide, Adam, Stanka, Peter, Andrej, pozor, to sa vám vráti ešte, karma je zdarma,“ zareagovala diváčka.

„Nemuseli poradiť. Zrazu už vedel, že sa vyhol duelu, plus sa bál, že ak by vypadla Lucy, tak Klára je opäť farmár týždňa. Je to vypočítavý had,“ použil muž ako protiargument, hoci aj podľa jeho slov neboli Petrove úmysly čisté.

Iná časť divákov zas skonštatovala, že nejde o scenár, keďže farmári sú už doma, a tak by si nestihli kritiku prečítať včas, ale jednoducho šlo o peniaze. „Bože, už je po celej farme… ako kázali, tak zrobili. Ľudia, nerozčuľujte sa. Nemá to význam, naozaj… Všetci mali zaplatené to, čo robili… kľud, už je po všetkom… peniaze sú kur*a, veľmi veľa zmôžu viď príklad,“ vyjadrila svoj názor diváčka.

„Peter sa ukázal ako jeden najhorší… ani za peniaze, keby mi niekto kázal sa takto chovať, to neurobím. Je príkladom deťom a teraz sa ukázal, ako sa za peniaze ponížil. Nezvládol, že má byť sluha? Nemal ani ísť do hry, keď nevie hrať. Klára ho môže vypočuť, ale nič viac,“ argumentovala ďalšia.

Ľudia zároveň poukazovali na fakt, že finále sa vysiela naživo, a tak sa Peťo mohol snažiť získať sympatie ľudí, aby za neho neskôr hlasovali. „Zrejme tu niekomu doplo, že vo finále posielajú aj tak sms ľudia a ľudia videli tento týždeň, aký je on aj všetci ostatní!“ napísala diváčka v komentári. „Keď si uvedomíš, že vo finále ľudia posielajú SMS hlasy a musíš nasadiť masku späť na tvár,“ stálo zas v ďalšom.