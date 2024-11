Ľudia sú v šoku zo správania sa farmárov. Poukázali na najväčšiu iróniu, ktorú na Farme rozhodne nečakali

Keďže na Farme je spolu zavretých dvanásť ľudí, ktorí sú odrezaní od sveta, dalo sa čakať, že dôjdu k momentu, kedy ich spolunažívanie bude pripomínať ponorkovú chorobu. Obzvlášť, keď každý z nich má inú osobnosť a v súčasnosti tam ostali už len tí najvýraznejší. Nik z nich sa totiž nebojí vysloviť svoj názor, a to môže byť problém.

Článok pokračuje pod videom

Posledné dni sa situácia na Farme vyostruje. Hruška totiž vypadol a zvolil za farmárku týždňa svoju priateľku Kláru. Ak by ste si však mysleli, že ju vďaka tomuto postaveniu budú ostatní farmári poslúchať a správať sa k nej s rešpektom, boli by ste na omyle. Dokonca zašli tak ďaleko, že diváci už nemohli ostať ticho.

Sú z ich správania znechutení

„Klára má svoje chyby, to ich máme každý, ale po týchto epizódach jednoznačne môžem napísať, že keby som tam, zastanem sa Kláry. Je až neskutočné, ako sa teraz všetci do jedného ukázali, akí reálne sú. Je mi z toho zle,“ otvorila diskusiu diváčka a priznala, že na jej mieste by situáciu neriešila s chladnou hlavou, ako to robí ona.

„Presne napísané, Kláru nemusím, ale držím jej palce a nech sa nedá, ale asi bude ďalší adept na slúžku a vyhadzov,“ súhlasila s ňou ďalšia a nebola jediná. „Neskutočné, ako sa postavili proti Kláre. Táto Farma, čistý prepadák. Výhru si nezaslúži nikto z nich,“ píše tretia. Mnoho divákov sa zhodlo na tom, že si to Klára nezaslúži a boli pobúrení najmä z toho, ako sa zachovali Adam a Peter.

„Presne, takáto šikana z ich strany je neprípustná. Adam to zažil a teraz to robí aj on, fuj hanba a Peter sklamal úplne,“ priznala diváčka a ďalšia sa hneď pridala, tiež poukazujúc na túto iróniu: „Veľmi ma sklamal Adam, čo som si myslela, že aspoň on bude mať rozum, ale zrejme už má strach vyčnievať z davu a radšej sa prispôsobí ako ovca.“

Na začiatku sme vás pritom informovali o tom, že favoritom na výhru je pre divákov Peter, no ako sa ukázalo, po posledných epizódach stratil ich sympatie. „Peťa som mala ako víťaza, ale správa sa ako malé decko, naprieky, urážanie. Extrém,“ zhodnotila diváčka. Druhá zas píše: „Všetkým ako keby preplo. Mňa najviac sklamali Aďo a Peter. Pán učiteľ Peťo sa vyfarbil.“

Takéto komentáre sa pritom objavili aj pod videom na oficiálnej stránke Farmy. Napríklad: „Juj Peťo bol môj favorit, ale teraz sa ukázalo, aký naozaj je. Klesol u mňa.“ Najlepšie však situáciu vystihla diváčka, ktorá napísala komentár: „Upravila by som popis na: Farmári šikanujú Kláru.“ V tom pôvodnom totiž stálo, že farmári vysvetľujú Kláre, prečo sa k nej takto správajú.