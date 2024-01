Tvorcovia Game of Thrones sa spojili s Netflixom a ukázali nový seriál: Vychádza z knižnej série, diváci sa boja tejto veci

Aj keď by sa mohlo zdať, že tvorcovia megaúspešného seriálového hitu Hra o tróny (Game of Thrones) po hejtoch na nimi vytvorenú poslednú sériu už nikdy po adaptácii inej knižnej série nesiahnu, opak je pravdou. Autorská dvojica D. B. Weiss a David Benioff v spolupráci s Alexandrom Woo pripravili pre Netflix adaptáciu bestsellerovej série The Tree Body Problem. Takto bude vyzerať.

Streamovacia služba Netflix, zdá sa, s novým sci-fi seriálom trafí do čierneho. Naznačuje to totiž nielen trailer, ale aj prvé reakcie naň. Seriál Problém troch telies (3 Body Problem) môže jedine naraziť na nepriazeň fanúšikov Game of Thrones, za ktorým stáli rovnakí tvorcovia a posledné série nedopadli podľa predstáv. Pri tejto novinke ale treba dodať, že knižná predloha, z ktorej vychádza, bola plnohodnotne dokončená, takže tvorcovia nemajú dôvod si dej svojvoľne vymýšľať. Aj pri Game of Thrones totiž platilo, že pokiaľ sa držali striktne knižnej predlohy, všetko išlo, ako malo. Ale naspäť k 3 Body Problem.

Seriál uvidíme už na jar 2024

Osemdielnu prvú sériu Netflix po nekonečných prosbách fanúšikov konečne ukázal v plnohodnotnej upútavke, čo spôsobilo ich ešte väčšie vytrženie a radosť. Premiéry sa dočkáme už 21. marca, no ako viacerí podotkli, pre ešte lepší zážitok bude fajn, keď si prečítate aj knižnú predlohu, z ktorej nový sci-fi seriál vychádza. Trailer na seriál si môžete pozrieť nižšie.

Autorom predlohy je čínsky autor Cixin Liu, no v slovenskom preklade zatiaľ 3-dielna séria nevyšla, zato v tom českom áno. Ide o veľmi zložité sci-fi plné odkazov na kvantovú fyziku, fyzikálne zákony či univerzálnu gravitáciu. Keďže Netflix veľa o deji predplatiteľom (zatiaľ) neprezradil, pozrime sa na to, čo o knihe hovorí české vydavateľstvo Host, ktoré knihu v českom jazyku vydalo.

Ťažké sci-fi s hviezdami z Game of Thrones

Prvý diel literárnej predlohy sa odohráva v Ríši stredu, kde zúri Veľká kultúrna revolúcia a Číňania sa v rámci tajného vojenského projektu snažia nadviazať kontakt s mimozemšťanmi. Dôvodom je, aby nezaostávali za Sovietmi a Američanmi. O 30 rokov neskôr ale začnú na zemi umierať významní vedci a nové sekty vyzývajú, aby sa ľudstvo prinavrátilo k prírode. Objaví sa nová hra pre virtuálnu realitu, ktorá ale akoby ani nepochádzala z nášho sveta. A na svetlo tak začína vychádzať pravda o tajnom projekte z éry Kultúrnej revolúcie.

V hlavných úlohách pripravovanej novinky uvidíme hercov ako Benedict Wong (Doctor Strange, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame), Eiza González (Godzilla vs. Kong, Baby Driver), ale aj mnohé známe tváre z Game of Thrones, napríklad Liam Cunningham či John Bradley.