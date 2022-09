Diváci objavili vymazanú scénu z Harryho Pottera a Kameňa mudrcov a zostali nepríjemne šokovaní. Vadia im dve veci

V prvej časti obľúbenej filmovej ságy o Harrym Potterovi sa po rokoch od jej premiéry objavila dovtedy vystrihnutá scéna, ktorú diváci nevideli. Niektorí sa ku nej dostali až po 20 rokoch a so svojimi zmiešanými reakciami sa zdôverili na Twitteri, uvádza LAD Bible.

Harry Potter a Kameň mudrcov uzrel svetlo sveta v roku 2001. Ak ste mali možnosť vidieť túto verziu, určite si nespomínate na scénu z londýnskeho metra, v ktorom jazdí Harry s Hagridom. Dôvod je veľmi jednoduchý – nebola tam.

Vymazaná scéna, ktorú mnohí nikdy nevideli

Ide totiž o vymazanú scénu, ktorú tvorcovia do snímky nezahrnuli. V roku 2004 sa ale na DVD objavila rozšírená verzia filmu, v ktorom sa už táto scéna nachádzala. A podľa reakcií na Twitteri sa ukázalo, že mnohí diváci ju nikdy predtým nevideli.

Ľudia zostali zaskočení

„Pozerám prvého Harryho Pottera online a sú tam scény, ktoré som nikdy v živote nevidel. Čo sa to, sakra, deje?“ napísala jedna z prekvapených diváčok. A podobných reakcií sú na sociálnej sieti desiatky. „Práve sledujem Kameň mudrcov a scénu Harryho a Hagrida v metre som tam nikdy predtým nevidel,“ píše ďalší.

Vadí im, že je nereálna

Napriek tomu, že ide o film z čarodejníckeho sveta, ľudia sa nad scénou v metre začali zamýšľať a vadí im hneď niekoľko vecí.

Ak patríte medzi tých, ktorí ju nevideli, ukazuje, ako dvojica nastúpi do londýnskeho metra, ktoré je úplne prázdne. Až na jednu cestujúcu, ktorá na Hagrida zvláštne zazerá. A to je presne jednou z vecí, ktorá na tejto scéne ľuďom prekáža. Pýtajú sa, ako je možné, že hlavná londýnska linka je úplne prázdna.

Ďalšie pripomienky sa týkajú toho, ako je možné, že sa Hagrid do toho metra vôbec vošiel, keďže je dosť úzke. „Hagrid je dvakrát vyšší ako bežný muž a aspoň päťkrát taký široký,“ napísal divák šokovaný z toho, že Hagrid nemal v podstate žiadny problém vtesnať sa do metra.

Nech to znie akokoľvek neuveriteľne, ľudia skutočne tejto novoobjavenej scéne vyčítajú to, že by v realite nefungovala. Dokonca aj viac ako 20 rokov po premiére tohto filmu.