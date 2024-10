Diváci Bez servítky to povedali na plné ústa: Jednej veci majú v tejto sérii už plné zuby, žiadajú zmenu

Aj tento týždeň sa obľúbená kulinárska šou neobišla bez kritiky. Divákom sa totiž nepáči zloženie tohtotýždňovej pätice, a to z jedného pochopiteľného dôvodu.

Diváci aj súťažiaci Bez servítky sú známi jednou črtou, ktorá sa presne hodí k tejto šou – neberú si servítku pred ústa. Ak im totiž niečo prekáža, povedia to na plné ústa. Napríklad, nedávno sa zopakovala situácia, že hostiteľka pripravila alkoholický prípitok aj pre súťažiacu, ktorá celý týždeň všetkých upozorňovala, že nepije. Zlatka ju za to hneď skritizovala a diváci zas odkázali, že súťažiaci v tejto šou sú naozaj nepoučiteľní.

Znova tí istí

Predtým, než vôbec TV JOJ stihla odvysielať prvú epizódu tohto týždňa, diváci stihli vyjadriť kritiku pod ukážkou. Už z krátkeho videa bolo totiž jasné, kto bude tento týždeň súťažiť v Bez servítky a aj tento týždeň je to osoba, ktorá už v tejto šou raz bola. A nielen jedna. Opäť si totiž prišli zasúťažiť kuchári – napríklad Marek Mezei, ale tiež Strýco Filip.

„Týždeň plný inšpirácií, kreatívneho varenia a zaujímavých receptov. To všetko nás čaká najbližších päť dní s týmito skúsenými kuchármi,“ avizovala TV JOJ k tomuto týždňu. Diváci to však tak ružovo nevideli.

„Krista… zas dookola toto isté. To normálni ľudia sa už nehlásia…“ nechápavo krútila hlavou diváčka. „Presne tak. Už nepozerám,“ súhlasila s ňou hneď ďalšia.

Iná sa nebála byť konkrétna a rovno napísala: „Ježiš, ten trápny Filip… No načo furt.“ A ako sa dalo očakávať, našla sa aj osoba, ktorá si nebrala servítku pred ústa. Napísala: „Žiadny normálny človek by tam nešiel. Tiež som skončila pozerať dookola tieto indivíduá, čo namiesto do roboty chodia len po takýchto stupiditách.“

Nebola pritom jediná. Ďalší komentár totiž znel: „Ozaj ma už nebaví pozerať dokola tie isté tváre. Zrejme ľuďom vadí, ako to Jojka poňala ako formát a že necháva účinkujúcich, aby boli na seba odporní, urážajúci až hysterickí. Všetko im tolerujú, každé švihnuté správanie. Preto sa nehlásia do súťaže. Potom im ostanú len tí, čo na to majú žalúdok, veľké ego, alebo potrebu opäť sa zviditeľniť.“