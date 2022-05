Dievčaťu, ktoré zabil, poslal strašidelný odkaz: Vrah uviedol desivé posledné slová pred svojou popravou

V Arizone sa v stredu konala poprava väzňa, ktorý pred viac ako 40 rokmi zavraždil študentku. V tomto americkom štáte ide o prvé vykonanie trestu smrti od roku 2014, informovala TASR, ktorá správu prevzala od agentúry Reuters. LADbible priniesol desivé posledné slová vraha, v ktorých adresoval strašidelný odkaz svojej obeti.

Clarence Wayne Dixon bol obvinený z dobodania a uškrtenia 21-ročnej študentky Deany Bowdoinovej z Arizonskej univerzity v roku 1978. Z vraždy ho však usvedčili až v roku 2008 po tom, čo sa vyšetrovateľom podarilo nájsť zhodu medzi Dixonom a vzorkou DNA nájdenou na mieste činu.

Popravili ho v stredu predpoludním smrtiacou injekciou. Ako informoval LADbible, mal 66 rokov. Americký vyšší súd v ten istý deň odmietol žiadosť Dixonovho právnika, ktorý žiadal zrušiť popravu z dôvodu duševnej choroby svojho klienta.

Podľa LADbible Dixonovi právnici tvrdili, že mu bola diagnostikovaná schizofrénia a mal trpieť halucináciami. Štát mal ale iný názor a bral ho ako maximálne kompetentného.

Just in: The Supreme Court denies a request to block the execution of Clarence Dixon, an Arizona man who is scheduled to be put to death today. Dixon’s attorneys argued that, because of a mental illness, Dixon is not mentally fit to be executed under the Eighth Amendment. pic.twitter.com/1by0yZ7NJL

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) May 11, 2022