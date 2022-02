Dievčatko bolo nezvestné dva roky, uniesla ju vlastná matka. Polícia ho našla v skrytom priestore pod schodiskom

Paislee Shultisová bola za nezvestnú prehlásená pred dvoma rokmi, v tom čase malo dievčatko len 4 roky. Od roku 2019, kedy zmizla z domu svojich zákonných zástupcov, ju nikto nevidel živú. Polícia sa však nevzdávala a dievčatko napokon našli v skrytom priestore pod schodiskom v dome jej starého otca.

Dievčatko bolo nezvestné dva roky

Malú Paislee Shultisovú naposledy videli živú v New Yorku v roku 2019. Zmizla po tom, čo ju odobrali jej biologickým rodičom, Kim Cooperovej a Kirkovi Shultisovi, súd totiž rozhodol, že nemôžu byť jej zákonnými zástupcami. Informácie o tom, prečo im boli odobraté rodičovské práva a kto mal byť náhradným zákonným zástupcom dievčatka, zverejnené neboli. Ako píše portál The Independent, s rozhodnutím úradov sa odmietli zmieriť, v únose a ukrývaní dievčatka mali prsty samotní rodičia. Teraz sa budú musieť postaviť pred súd.

Polícia konala 14. februára na základe anonymného tipu. Dievčatko sa malo podľa neho nachádzať v meste Saugerties vzdialenom od New Yorku približne 160 kilometrov. Keď polícia dorazila na miesto, majiteľ pozemku tvrdil, že nevie nič o zmiznutom dievčatku, údajne ju od jej zmiznutia nevidel.

Zaujímavé je, že polícia už predtým daný dom prehľadala, no nič podozrivé neobjavila. Tentoraz však bolo pátranie úspešné. Dievčatko našli ukryté v priestore pod schodiskom vedúcim do pivnice. Paislee, ktorá má dnes už 6 rokov, mala uniesť jej vlastná matka. Počas predchádzajúcich obhliadok mala polícia len obmedzený prístup, tentoraz však mohli prezrieť každý kút. Okamžite si všimli, že schodisko vedúce do pivnice je akési zvláštne.

Zatiaľ nikto nebol obvinený z únosu

Keď policajt na schodisko zasvietil baterkou, všimol si pár drobných chodidiel. Po odstránení niekoľkých schodov sa ukázalo, že v špinavom, studenom a vlhkom priestore sa ukrývalo nielen dieťa, ale aj únosca. Dievčatko bolo okamžite odvezené na policajnú stanicu a následne na vyšetrenie do nemocnice. Našťastie, Paislee nič nebolo, bola celkom zdravá a krátko na to bola opäť zverená zákonným zástupcom a zvítala sa so svojou staršou sestrou.

Aj keď je Paislee zdravá, úradom robí starosti, že po celé tie dva roky ju mama k lekárovi celkom iste nebrávala a nenavštevovala ani školu či škôlku. Rodičia a ani starý otec zatiaľ neboli obvinení z únosu, vyšetrovanie však stále prebieha. Zvláštne je, že si vôbec nič nevšimli ani susedia v oblasti, kde bola Paislee nájdená, po celý čas netušili, že v dome sa ukrýva unesené dievčatko.