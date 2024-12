Deťom pára bruchá, ženy trestá za neporiadok. Na postavu Perchty sa už takmer zabudlo, prichádza po Vianociach

S Vianocami sa spája viacero postavičiek, ktoré buď dohliadajú na to, aby deti nerobili neplechu, alebo im plnia tie najtajnejšie želania. Na Mikuláša napríklad deduško v červenom obleku obchádza deti spolu s pomocníkmi – anjelom a čertom. Práve toho druhého sa deti často boja, keďže netušia, že existuje niečo oveľa horšie.

Klasickými postavami Vianoc sú Ježiško, Santa Claus, Mikuláš či sob Rudolf. Všetci z nich sú však milí a štedrí a nie je dôvod sa ich báť. Existujú však rôzne postavy z mytológie, na ktoré sa dnes už zabudlo, alebo nie sú až také známe, inak by z nich deti rozhodne mali nočné mory. Dokonalým príkladom je napríklad Grýla z islandského folklóru – obryňa, ktorá kradne neposlušné deti a potom ich zje.

My sme sa však rozhodli zamerať na ešte desivejšiu postavu, a to na Perchtu, nazývanú tiež Frau Perchta, teda pani Perchta.

Trestá lenivé ženy a deti

Niektoré detaily ohľadom Frau Perchty sa líšia. Napríklad, portál kudyznudy.cz uvádza, že obchádza domy ešte pred Vianocami, zvyčajne po dni svätej Lucie, zatiaľ čo zahraničný portál Boroughs of the dead tvrdí, že chodí po Vianociach, a to 6. januára. Najčastejšie sa však uvádza, napríklad aj na portáli Atlas Obscura, že Perchta navštevuje domácnosti počas 12 nocí medzi Štedrým dňom a 6. januárom a v priebehu nich trestá lenivých ľudí. Alebo skôr lenivé ženy a deti.

Perchta buď kontroluje, či sa deti počas sviatkov postia, tak ako sa patrí a či sa vedia modliť, alebo kontroluje, či sa aj po sviatkoch správajú vzorne a majú upratané. Perchta má pritom podobu démona alebo zosnulého predka, pričom sa spája s bielou farbou, na sebe má otrhané handry a na tvári masku, ktorá pripomína psiu alebo dračiu hlavu s vyplazeným jazykom. Navyše sa hrbí a kríva.

V súčasnosti je Perchta zobrazovaná skôr ako čarodejnica s dlhými bielymi vlasmi. Prezýva sa totiž aj „vianočná čarodejnica“ alebo „ženský Krampus“ a niektoré zdroje dokonca uvádzajú, že je v skutočnosti bohyňou a nielen magickou bytosťou.

Ženy musia splniť hneď niekoľko podmienok