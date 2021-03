Deti pod 13 rokov dostanú na Instagrame stopku: Facebook pre nich vytvorí novú aplikáciu

V ideálnom prípade by sa na Tik Tok, Instagram či Facebook nemali dostať deti. Situácia však ideálna nie je, neraz sa preto stáva, že sa na ne registrujú aj maloletí, ktorí si neuvedomujú, aké môžu byť sociálne siete nebezpečné. Facebook sa preto rozhodol urobiť krok vpred a vytvoriť bezpečnú platformu pre deti do 13 rokov.

Gigant vytvorí platformu pre deti do 13 rokov

V súčasnosti sa užívanie sociálnych sietí stáva nevyhnutnosťou. Kvôli škole sa na ne neraz registrujú aj deti na prvom stupni základnej školy, ktoré si nemusia v plnej miere uvedomovať, aké môžu byť sociálne siete nebezpečné. Facebook sa preto rozhodol, že vytvorí novú platformu – Instagram, ktorý bude bezpečný aj pre deti do 13 rokov, píše portál The Guardian.

V súčasnosti by si dieťa mladšie ako 13 rokov nemalo byť schopné vytvoriť konto na Instagrame. Nová verzia Instagramu by mala byť kontrolovateľná rodičmi, podobne ako aplikácia Messenger Kids, ktorá je určená pre deti vo veku od 6 do 12 rokov. Je pochopiteľné, že sociálne siete sú pre deti lákavé. Deti sú zvedavé a chcú byť v kontakte so svojimi rovesníkmi.

V súčasnosti sú však možnosti rodičov pomerne obmedzené. Rodič nemôže dieťaťu neustále nazerať ponad plece a kontrolovať, čo robí na sociálnych sieťach. Facebook však chce dať rodičom do rúk nástroj, vďaka ktorému budú mať istotu, že sú ich deti v bezpečí. Dieťa tak bude môcť komunikovať s priateľmi a rozvíjať svoje záľuby.

Neznámi ľudia už teenagerom nenapíšu

Ako prostredníctvom svojho blogu Instagram informoval, pri registrácii je potrebné zadať svoj vek. Neexistuje však spôsob, ako overiť, či človek neklame. Dieťa si tak môže pokojne vytvoriť konto s falošným vekom. Gigant však plánuje predstaviť viacero bezpečnostných prvkov. Novinkou bude napríklad aj to, že dospelí nebudú môcť písať osobám mladším ako 18 rokov v prípade, ak ich na Instagrame nesledujú.

Vždy, keď sa dospelý pokúsi kontaktovať na Instagrame osobu mladšiu ako 18 rokov, tá dostane upozornenie. Cieľom je podchytiť najmä sexuálnych predátorov, ktorí si na sociálnych sieťach náhodne vyhľadávajú mladistvých a posielajú im žiadosti alebo nevhodné správy, píše The Verge. Mladí ľudia tak budú mať možnosť podozrivú žiadosť o komunikáciu okamžite zablokovať a nahlásiť ju.

Instagram chce okrem toho mladých užívateľov upozorniť, aby sa nenechali nalákať na posielanie fotografií, videí či osobných údajov neznámym osobám. Instagram zároveň prízvukuje, že vždy je možnosť nastaviť si profil ako súkromný.